Na Slovensku pribudlo 1728 nových prípadov. Zvažuje sa čiastočný lockdown, plošné testovanie zrejme bude

Na Slovensku v stredu (21.10) pribudlo 1728 prípadov nákazy novým koronavírusom, spravilo sa 9365 testov. Celkovo tak evidujeme 35 330 pozitívne testovaných na ochorenie COVID-19. Informuje o tom Národné centrum zdravotníckych informácií na webe covid-19.nczisk.sk.

V stredu pribudlo 359 vyliečených pacientov. Celkovo sa z ochorenia vyliečilo 8763 ľudí. V nemocniciach je aktuálne s ochorením alebo s podozrením naň 876 pacientov, ochorenie bolo potvrdené u 731 osôb, na jednotkách intenzívnej starostlivosti je 20 ľudí, podporu umelej pľúcnej ventilácie potrebuje 63 pacientov s ochorením COVID-19.

Spolu laboratóriá už na ochorenie otestovali 651 175 vzoriek. Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na nový koronavírus je 115.

Najviac pozitívnych prípadov pribudlo v Žilinskom kraji (478), nasleduje Prešovský kraj (383), Banskobystrický (209), Trenčiansky (183), Nitriansky (146), Trnavský (134), Košický (129) a Bratislavský (66). Je medzi nimi 918 žien a 810 mužov, sú vo veku od niekoľkých mesiacov do 92 rokov.

Zavažuje sa čiastočný lockdown aj plošné testovanie

Celoplošné testovanie by sa realizovať malo, no podľa ministra práce Milana Krajniaka nestačí. Čísla sú na Slovensku aj po zavedení opatrení horšie, ako sa čakalo. Opatrenia tak zrejme nezabrali a budú sa musieť sprísňovať. V hre je tak lockdown, ktorý by mal byť ale čiastočný.

Pandemická komisia, ktorá zasadala v stredu 21. októbra, sa zhodla na tom, že Slovensko by malo mať kombináciu oboch opatrení, a to miernejší lockdown aj celoplošné testovanie. Uviedol to dnes pred rokovaním krízového štábu minister obrany Jaroslav Naď (OĽaNO). Práve krízový štáb bude dnes rozhodovať o ďalšom postupe v boji proti ochoreniu COVID-19.

Antigénové testy sú na Slovensku

Takmer tri milióny antigénových testov na ochorenie COVID-19 pre potreby plošného testovania a ďalší zdravotnícky materiál doviezlo na bratislavské letisko vo štvrtok ráno nákladné lietadlo Antonov An-124 Ruslan. Ozbrojené sily SR distribuujú materiál vlastnými prostriedkami na príslušné regionálne veliteľstvá a následne už priamo na testovacie miesta na Orave a v Bardejove.

Okrem toho vojaci v súčinnosti so samosprávami pokračujú aj v organizačných prípravách pilotného testovania. TASR o tom informovala hovorkyňa ministerstva obrany Martina Kovaľ Kakaščíková.