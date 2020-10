Od pondelka bude zrejme na Slovensku čiastočný lockdown. O všetkom rozhodne Ústredný krízový štáb

Aj Slovensko zrejme pôjde po tzv. českej ceste. Včera u nás zomrelo ďalších 17 ľudí na pľúcnu formu COVID-19. Večer zasadala Pandemická komisia, Ústredný krízový štáb zasadá dnes od 8:00 h.

Len v sobotu sme sa dozvedeli o veľkom plošnom testovaní, včera sa však niektorí politici zmienili aj o lockdowne. Podrobnejšie to vysvetlil aj premiér Igor Matovič. Ten po rokovaní vlády oznámil, že v hre sú už len 2 možnosti. Buď to bude plošné testovanie alebo lockdown.

Plošné testovanie alebo lockdown

Igor Matovič oznámil, že sa musíme pripraviť na pokorenie hranice 3-isíc prípadov denne a týždeň na to aj 4-tisíc a 5-tisíc prípadov denne. Za 4 týždne by podľa premiéra bolo v nemocničných lôžkach 5-tisíc ľudí. Bol by to obrovský nápor na zdravotníctvo a najmä na zdravotníkov.

“Existuje možnosť, že odborníci z pandemickej komisie a ústredného krízového štábu rozhodnú, že celoplošné testovanie je pri súčasnej situácii málo a navrhnú celoštátnu karanténu. Ideme ako vlak, ktorému prestali fungovať brzdy. Musíme ho zastaviť,” povedal.

Čiastočný lockdown

Podľa informácií Hospodárskych novín, ktoré správu priniesli ako prvé, Slovensko sa vydá po vzore Českej republiky a od pondelka by sme mali mať čiastočný lockdown. Opatrenia však musí schváliť Ústredný krízový štáb a teda najmä hlavný hygienik Ján Mikas. Podľa ďalších informácií by sa nemalo rušiť ani plošné testovanie. Či a nakoľko bude obmedzený voľný pohyb, ktoré služby a obchody budú otvorené zatiaľ nie je jasné. Viac informácií vám prinesieme po zasadnutí krízového štábu.