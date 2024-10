Na slávneho Wima Hofa padá kritika: Exmanželku mal biť, chcel ju kopať počas tehotenstva. Po synovi hodil sklenenú misu

65-ročný Wim Hof je známy holandský rečník a motivátor, pričom si vyslúžil prezývku Ľadový muž. Je to vďaka jeho schopnosti nielen zvládať extrémny chlad, ale aj to, ako dokáže vplývať na svoj nervový či imunitný systém, čo mnohí vedci tradične pokladali za nemožné.

Článok pokračuje pod videom ↓

Aj keď dokáže byť Hof výnimočný a inšpiratívny v mnohých oblastiach, zdá sa, aspoň podľa najnovších tvrdení jeho exmanželky a detí, že v niektorých aspektoch života je až smutne obyčajný, prípadne stále výnimočný, ale v tom najhoršom možnom pohľade.

Násilník a tyran

Ako informuje portál idnes.cz s odvolaním sa na rozhovor v holandskom časopise Volkskrant s Hofovou exmanželkou Caroline, slávny Ľadový muž bol v domácnosti násilník a tyran. Caroline pritom tieto problémy riešila s políciou, no do médií sa nikdy nedostali. Až keď ju kontaktovali médiá, ktoré chceli o jej bývalom manželovi natočiť oslavný film, sa to v nej zlomilo a poskytla rozhovor a porozprávala o tom, aké to bolo žiť s „ľadovým mužom“, pričom tu môžeme ten ľad chápať najmä v citovej rovine.

Hof sa s Caroline zoznámil v roku 1996, po smrti jeho dovtedajšej manželky. Ich vzťah bol spočiatku štandardný, všetko sa to zlomilo, keď otehotnela a po niekoľkých mesiacoch prišlo prvé násilie. Udrel ju, a keď spadla, tak ju ťahal za vlasy a chcel kopnúť do brucha.

Ako to už v takýchto prípadoch býva, nasledovala séria ospravedlňovania, rozmaznávania a narovnávania vzťahu, ktorého ohyb sa už nikdy nevyrovná. V roku 2002 sa im narodilo ďalšie dieťa, syn Noah.

Káva šplechnutá do tváre a titulovanie za prostitútku

Násilie ale ich domácnosť neopustilo. V roku 2006 si jej terapeut všimol, že má na krku podliatiny od škrtenia, či škrabance. V jednej z lekárskych správ Caroline bolo napísané, že bola napadnutá manželom. O násilí pritom informovali na polícii aj Caroline deti, hovorili o úderoch, kopancoch, či o horúcej káve vyšplechnutej do tváre.

Hof pritom svoju pozornosť obracal aj na deti, ktoré dokázal ponižovať. Pozoroval, koľko dcéra Nathalie jedla a hovoril jej, že je tučné prasa. Nadávky sa často ušli aj Caroline, ak sa rozprávala s cudzími mužmi, bola označená vulgárnym výrazom za prostitútku.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Wim Hof (@iceman_hof)

Po jeho výbuchoch, ako už bolo uvádzané vyššie, vždy prichádzalo obdobie ospravedlňovania a sľubov, Caroline hovoril, že je jeho kráľovná a najkrajšia žena na svete, pričom sa kajal za to, čo urobil.

Špinaví bastardi a obludní debili

Typické bolo aj jeho vyzdvihovanie sa v zmysle, že on je výnimočný a oni sú priemerní. Keď Caroline diagnostikovali cukrovku, povedal, že si ju zaslúži. „Ty si pani Cukrovka, ja som Ľadový muž“. O jej deťoch hovoril ako o špinavých bastardoch či obludných debiloch.

V roku 2010 sa Hof opil a Caroline sa vyhrážal, že jej poličkou rozmláti ucho a oko. Keď vtedy prišiel domov syn Christiaan, Hof ho napadol. Caroline zavolala políciu a tí prišli v momente, keď po chlapcovi Hof hodil sklenenú misu. Bol zatknutý, následne pred súdom robil zo seba obeť. Dostal trest verejnoprospešných prác a pokutu 350 eur.

Caroline hovorí, že s Hofom sa nevideli už 11 rokov, syn Noah ho naposledy videl v roku 2013 a tvrdí, že z Hofa má traumu.

Wim Hof na otázky časopisu Volkskrant uviedol, že všetky tieto tvrdenia odmieta.

Ak ste sa stali obeťou alebo svedkom násilného trestného činu, nonstop bezplatnú telefonickú pomoc nájdete na webe pomocobetiam.sk - Victim Support Slovakia poskytuje služby právnikov, psychológov, sociálnych poradcov.