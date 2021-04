Penis mu vcuclo do fľaše. K mužovi privolali lekára, ten našiel už len enormne opuchnutý orgán s pľuzgiermi

Ľuďom sa na rôznych miestach zasekli končatiny alebo sa nejaký predmet zasekol v ich tele. Napríklad, niektorí si s obľubou všeličo pchajú do análneho otvoru. Tento chlap sa však naozaj prekonal. Penis strčil do sklenenej fľaše. Svoje rozhodnutie ale následne trpko oľutoval.

Mužov penis sa zasekol vo fľaši

Iste ste už aj vy čítali o ľuďoch, ktorým sa „náhodou“ niečo zaseklo v niektorom z telesných otvorov. Možno ste sa napríklad na webe Indy100 dočítali o mužovi, ktorý nahý spadol z rebríka a análnym otvorom dopadol práve na záhradného trpaslíka. Alebo ste možno počuli o mužovi, ktorý zaspal počas vysávania a jeho penis sa akosi ocitol v hadici vysávača. Ako píše portál IFLScience, takéto prípady sa nedejú len v modernej dobe, aj pred stovkami rokov sa ľuďom stávali bizarné nehody.

Dôkazom je článok uverejnený v časopise The New England Journal of Medicine, ktorý popisuje prípad z roku 1849. Boston Medical and Surgical Journal vtedy napísal o lekárovi menom A.B. Shipman, ktorý sa ponáhľal k ranenému mladému mužovi. Lekár ostal v šoku, mužovi sa totiž penis zasekol v sklenenej fľaši s krátkym hrdlom a s malým otvorom. V čase, keď lekár prišiel na miesto, bol už jeho orgán celý opuchnutý a fialový. Mužov penis bol takpovediac vcucnutý do fľaše napriek tomu, že otvor meral v priemere len 1,9 centimetra. Vzhľadom na to, ako veľmi orgán opuchol, nebolo možné vybrať ho z fľaše len tak.

Pacient spočiatku lekárovi odmietol povedať, prečo a ako sa jeho orgán ocitol vo fľaši. Bol vydesený, bál sa, že by mohol o svoj penis prísť. Lekár sa pokúsil fľašu odstrániť prstami, avšak bez úspechu. Lekárovi teda neostávalo nič iné, len vziať nôž a fľašu rozbiť. Mužov penis sa tak napokon predsa len vyslobodiť podarilo.

Lekár odmietol uveriť tomu, ako sa incident odohral

Orgán bol extrémne napuchnutý a celý sčernetý, lekára však zaujalo ešte čosi. Muž mal na predkožke, ale aj na žaludi pľuzgiere, ako keby si orgán popálil. Ukázalo sa, že fľaša bola používaná na experimenty a bola v nej nafta a draslík. Mužovi sa zachcelo močiť, nechcelo sa mu však opúšťať miestnosť, v ktorej sa nachádzal. Vzal preto fľašu, ktorá bola po ruke, zhodou okolností to bola tá s draslíkom a chcel sa do nej vymočiť. To však bola chyba.

Akonáhle muž začal močiť, ozval sa zvuk drobnej explózie a z fľaše vyšľahol plameň. Fľaša následne vcucla penis dovnútra takou silou, že muž z nej svoj orgán nedokázal vytiahnuť. Akonáhle totiž draslík zhorel, vytvorilo sa vo fľaši vákuum. Keď mäkké tkanivo penisu vniklo do fľaše, nebol možný prívod kyslíka. Vznikol tak tlak, ktorý orgán držal pevne vo fľaši.

Malý otvor spôsobil, že jeho okraje tlačili na žily v penise. Následkom toho a tlaku vo fľaši orgán opuchol do ohromných rozmerov. Lekár spočiatku pacientovmu príbehu odmietal uveriť, rozhodol sa preto, že ho zopakuje. Mal však toľko rozumu, že do fľaše nevopchal penis, ale svoj prst. Ukázalo sa, že pacient mal pravdu.