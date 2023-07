Na Kryme horí muničný sklad, kvôli výbuchom museli evakuovať vyše 2-tisíc ľudí

V muničnom sklade na Ruskom anektovanom ukrajinskom polostrove Krym vypukol rozsiahly požiar. Potvrdil to v stredu hovorca vojenskej správy ukrajinskej Odeskej oblasti Serhij Bratčuk, ktorý zverejnil aj dva videozáznamy. Požiar si podľa tamojších úradov vyžiada evakuácie najmenej 2000 ľudí, informuje TASR na základe správy agentúry Reuters.

„Nepriateľský sklad munície. Starý Krym,“ napísal Bratčuk k zverejneným videám.

Starý Krym je malé mesto v Kirovskom okrese na Krymskom polostrove, ktorý Moskva nelegálne anektovala v roku 2014. Založili ho Mongoli zo Zlatej hordy v 13. storočí.

K rozsiahlemu požiaru na krymskej vojenskej základni došlo dva dni po útoku, ktorý poškodil Krymský (Kerčský) most spájajúci Rusko s Krymom. Moskva z neho obvinila Kyjev.

Moskvou dosadený guvernér Krymu Sergej Aksionov na platforme Telegram v stredu uviedol, že v dôsledku požiaru musí byť evakuovaných vyše 2000 osôb.

A Russian Arms Depot in Occupied-Crimea near the Town of Staryi Krym also know as “Old Crimea” has reportedly been Struck by a Ukrainian “Kamikaze” Attack Drone this morning causing a Large Fire to occur and setting off Secondary Explosions. pic.twitter.com/Wx1AlO1oHP

— OSINTdefender (@sentdefender) July 19, 2023