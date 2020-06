Na knihe o hubách nechal vyrásť hlivu ustricovú. Potom ju opiekol a zjedol

Každý autor knihy dúfa, že jeho dielo, ktoré vydá, bude mať veľký úspech. Napísať knihu na úrovni predajov Harryho Pottera je pri takýchto tituloch utópia, a tak vždy príde vhod správne a zaujímavé promo. Aj Merlin Sheldrake, autor knihy Entangled Life: How Fungi Make Our Worlds, Change Our Minds, and Shape Our Futures (Poprepletaný život: Ako huby vytvárajú naše svety, menia naše mysle a formulujú naše budúcnosti) sa zamyslel, ako svoju knihu spropagovať a odpichol sa od obsahu samotného diela.

Jej aktivitu previedol aj na zvuk

Autor knihy, ktorý je sám biológom, sa rozhodol pre veľmi originálnu marketingovú kampaň, uvádza IFLScience. Kniha vyšla začiatkom roka v USA a čoskoro bude vydaná aj v Spojenom Kráľovstve.

Svoju knihu „ponúkol na zjedenie“ aj u nás veľmi známej a obľúbenej hube – hlive ustricovej. Sheldrake nechal spóry huby vyvíjať na knihe niekoľko týždňov, pričom jej aktivitu zaznamenával pomocou elektród. Tú potom previedol do zvuku, a tak si môžete vypočuť, ako vlastne hliva ustricová znie.

Hlivu napokon zjedol

Sheldrake hovorí, že hliva je neuveriteľne odolná a dokáže konzumovať takmer všetko, od ropy cez cigaretové ohorky a dokonca aj glyfosát, čo je širokospektrálny herbicíd. Takisto dokáže zabíjať hlístovce.

„Spočiatku mi lichotilo, že huba tak dychtivo požiera knihu, no nemôžem to považovať za vyjadrenie dôvery voči publikácii,“ povedal Sheldrake. Je to podľa neho ale uspokojujúci pohľad. Vzhľadom na to, že huba je taký nenáročný stravník, by ho veľmi prekvapilo, ak by pohrdla jeho knihou.

Neostalo však iba pritom, aby huba rástla na jeho knihe. Keď sa objavili plodnice, Sheldrake ich zozbieral. Niektoré vraj nakladá do slaného nálevu, aby ich nemusel konzumovať hneď, iné si však čerstvé pripraví na oleji a cesnaku. Pozrite si zaujímavé video: