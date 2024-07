Na južnom póle sa črtá niečo nezvyčajné: Ak sa toto stane s polárnym vírom, môže to mať veľmi nepríjemné následky

To čo sa práve teraz deje na južnom póle, môže mať vplyv na celú planétu. Nejde vôbec o obvyklý jav. Ako vysvetľuje portál Severe Weather, dostupné merania ukazujú, že za posledné desaťročia sa takzvané zimné stratosférické otepľovanie vyskytlo na tomto mieste veľmi zriedkavo.

Televízia Nova uvádza, že ide o niečo výnimočné a táto situácia môže ovplyvniť nielen južný pól, ale aj ďalšie časti planéty. Následky sa môžu odzrkadliť v počasí.

Stratosférické otepľovanie súvisí s polárnym vortexom, alebo ak chcete polárnym vírom, teda cirkuláciou vzduchu v istých častiach atmosféry.

Čo sa môže stať?

The New Zealand Herald vysvetľuje, že náhle stratosférické otepľovanie nastane, keď teplota stratosféry nad južným pólom vystúpi o viac ako 25 °C. A to môže narušiť polárny vír, ktorý stratí svoju schopnosť udržať mrazivý vzduch nad pólom a uvoľní ho ďalej.

To by teda ovplyvnilo počasie mimo tohto územia. Dokonca môže vplývať aj na severnú pologuľu, nielen na bližšie miesta.

Podľa dostupných údajov, ktoré sa podarilo zachytiť, sa tento scenár odohral len v rokoch 2002, 2010 a 2019. Na svedomí mal napríklad najchladnejší október na Novom Zélande za 20 rokov, prípadne zrážky.

Či sa zopakuje a čo spôsobí, ukážu nasledujúce týždne.