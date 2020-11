Na ich pozretie potrebujete aj 35 dní. Toto je 10 najdlhších filmov všetkých čias, ktoré takmer nikto nevidel do konca

Hovorí sa, že ak je film dobrý a zaujímavo spracovaný, tak diváka ani na sekundu nenudí, a to aj keď trvá niekoľko hodín. Viete si však tento pocit predstaviť pri filme, ktorého dĺžka sa dá prepočítať na celých 35 dní? V kinematografii nájdeme aj niekoľko filmových tvorcov – experimentátorov, ktorí sa pokúsili zaujať a svoj nápad pretaviť do filmov so šialenou dĺžkou. Toto je 10 rekordne najdlhších filmov na svete. Trúfli by ste si na ich pozretie?

Keby sa tieto filmy vysielali v televízii, ich dĺžka by sa spoločne s reklamami skutočne blížila k niekoľkým mesiacom. Napriek tomu, že to môže znieť akokoľvek bizarne, tieto filmy, aj keď je ich dĺžka v prepočte napríklad viac ako 35 dní, sa skutočne premietali a existujú diváci, ktorí ich videli. Alebo minimálne určité časti z nich. Pozrime sa, o čom sú najdlhšie filmy, aké kedy v histórii vôbec vznikli.

1. Logistics – 857 hodín (51 420 minút)

Rebríčku najdlhších filmov, aké boli kedy nakrútené, dominuje švédsky dokumentárny film o výrobe krokomerov. Vznikol v roku 2012 a odvtedy sa ho v tomto prvenstve nepodarilo tromfnúť žiadnemu inému filmovému dielu. Pre lepšiu predstavu, ak by ste si ho chceli pozrieť, museli by ste mu venovať 35 dní a 17 hodín, teda viac ako mesiac nepretržitého času.

Na YouTube môžeme nájsť voľne dostupnú časť z neho, dlhú však iba 72 minút. Snímka z dielne režisérov Daniela Anderssona a Eriky Magnusson ukazuje celý výrobný cyklus krokomerov v reálnom čase, avšak naopak. Teda od ich predaja spätne až k tomu, ako a kde sa vyrábajú. Nápad na jeho vznik súvisel s otázkou, odkiaľ pochádzajú moderné elektronické prístroje. Logistics teda ukazuje reálnu cestu krokomera od skladu v Štokholme až k jeho začiatkom, výrobnému procesu v Číne. Súčasťou jeho premiéry bol aj stream, prostredníctvom ktorého ho mohli diváci pozerať online.

2. Ambiancé – 720 hodín (43 200 minút)

Na druhé miesto sme zaradili film, ktorý už priebežne šokoval filmový svet svojimi extrémne dlhými trailermi, ešte však neuzrel svetlo sveta. Prvá ukážka mala dlhých sedem hodín a dvadsať minút a oficiálny trailer sľuboval dĺžku 72 hodín, teda na jeho pozretie divák potrebuje až tri dni. Samotný film Ambiancé má trvať presne 30 dní, jeho premiéra sa má uskutočniť v rovnakom čase po celom svete a následne má byť zničený.

Ambiancé je dielom švédskeho experimentálneho režiséra Andersa Weberga, ktorý sa vďaka nemu chce stať najvýznamnejším neznámym filmárom. Snímka je surrealistickým snom, v ktorom sa prelína priestor a čas. Jeho premiéra bola stanovená na koniec tohto roka, či sa však uskutoční, je otázne. Jeho oficiálna stránka Thelongestfilm funguje, žiadne nové informácie od pridania sedemhodinového traileru sme na nej nenašli. Nechajme sa teda prekvapiť a možno sa staneme svedkami tejto veľkolepej udalosti na vlastné oči.

3. Modern Times Forever – 240 hodín (14 400 minút)

Kým snímka Ambiancé splní svoje vysoké ambície, dovtedy zostáva druhým najdlhším filmom všetkých čias Modern Times Forever. Je dielom dánskej skupiny umelcov nazývanej Superflex a ukazuje prestížnu helsinskú budovu Stora Enso, ako by sa mohla meniť a chátrať pod dopadom času tisícov rokov.

Jeho premiéra sa konala 23. marca 2011 a v tomto čase išlo o najdlhší film vôbec, keďže Logistics vznikol až o rok neskôr. Trvala desať dní a premietala sa priamo na budovu, ktorú ukazuje.

4. Cinématon – 208 hodín (12 480 minút)

Francúzsky režisér Gérard Courant začal v roku 1984 nakrúcať film, ktorý sa skladá zo série krátkych ukážok známych osobností zo sveta filmu, umenia alebo šachu, v ktorých si respondenti mohli robiť čo len chceli a mali úplnú slobodu v tom, ako sa predvedú. Svoje prvé uvedenie mal v roku 2009 a jeho dĺžka bola šesť dní. Keďže nakrúcanie prebiehalo aj ďalej, v roku 2011 to už bolo viac než osem dní.

V roku 2010 sa skladal z 2322 častí, z ktorých bola každá dlhá presne 3 minúty a 25 sekúnd. Medzi respondetami nechýbal napríklad ikonický režisér Jean-Luc Godard.

5. Peking 2003 – 150 hodín (9 000 minút)

Čínsky umelec, filmár a aktivista Aj Wej-Wej vytvoril dokumentárny cyklus o sociálnom a politickom aktivizme, ktorého súčasťou je aj jeden z najdlhších filmov, aké kedy vznikli. Je sondou medzi obyvateľov Pekingu a jeho bohatými ulicami. Ak by ste si ho chceli pozrieť, musíte mu venovať viac ako šesť dní.

5. Untitled #125 (Hickory) – 120 hodín (7 200 minút)

Všetkých milovníkov Čarodejníka z krajiny Oz poteší tento filmový počin, ktorého pozretie trvá päť dní. Josh Azzarella sa zameral predovšetkým na scénu, v ktorej zachytilo Dorothy tornádo. Kým v pôvodnej verzii je táto sekvencia relatívne krátka, Azzarella si ju pretvoril po svojom a venoval jej film dlhý celý pracovný týždeň.

7. Matrjoschka – 95 hodín (5 700 minút)

23. apríla 2006 mal premiéru film z dielne nemeckej umelkyne Karly Hoerlel a jeho sledovanie trvá takmer celé štyri dni. Premietanie však trvalo päť dní, keďže bolo divákom umožnených niekoľko prestávok počas noci na odpočinok.

Ide o experimentálny film založený na fotografiách, ktorého nosnou témou je obraz malého chlapca jazdiaceho na bicykli. Postupne sa však mení, ale tak pomaly a spôsobom, aby si ľudské oko tieto zmeny vôbec nevšimlo.

8. Liečba nespavosti / The Cure for Insomnia – 87 hodín (5220 minút)

Režisér John Henry Timmis IV. nakrútil jeden z najdlhších filmov vôbec, ktorý trvá v prepočte necelé štyri dni a zaoberá sa v ňom témou spánku alebo skôr jeho nemožnosti, teda insomnie. Vo svojej dobe sa dostal do Ginessovej knihy rekordov ako najdlhší film vôbec. Oproti predchádzajúcim v rebríčku sa však dnes už môže zdať iba ako kratučká jednohubka.

Snímka sa dá rozdeliť do troch častí. Tou prvou je autorské čítanie básní L. D. Grobana, ktorý stihne prečítať viac ako 4-tisíc strán svojej rovnomennej básne, druhou heavymetalové vsuvky a treťou premietanie porna. Ako už avizuje aj samotný názov, film vznikol za účelom pomôcť ľuďom zaspať. Premiéru mal od 31. januára do 3. februára 1987 v USA, bez akýchkoľvek prestávok. Odvážili by ste sa stráviť pri ňom takmer štyri dni a nezaspať?

Napriek tomu, že film nikdy nevyšiel na DVD ani v elektronickej forme, má na ČSFD veľmi kladné divácke hodnotenia. Aj keď ho nikto z nás nevidel, svojich skalných fanúšikov si našiel a udeľujú mu najvyššie hodnotenie práve za odvahu. Celkovo si doteraz vyslúžil 75 %. Ako by však vyzerali jeho objektívne hodnotenia po pozretí, je otázne.

9. The Longest Most Meaningless Movie in the World – 48 hodín (2 880 minút)

Ako hovorí aj samotný názov, skutočne ide o najdlhší film o ničom. Skladá sa totiž zo záberov reklám, nepoužitých alebo zlých záberov z iných filmov a nemajú ani žiadnu logickú dramaturgiu, podľa ktorej by boli usporiadané. Jednoducho sú radené nezmyselne za sebou a netreba sa vôbec dlhšie zamýšľať nad tým, prečo. Navyše sa mnohé z nich aj duplicitne opakujú. Ak hľadáte spôsob prokrastinácie, tento film vám naozaj odporúčame.

Počas svojej premiéry v roku 1968 išlo o najdlhší film vôbec. Dnes sa umiestnil až na deviatom mieste. Je dielom režiséra Vincenta Patouillarda.

10. **** (Four Stars) – 25 hodín (1 500 minút)

V závere tohto rebríčka, na desiatom mieste, sa objavilo dielo od umelca, ktorého zaručene všetci poznáte. Andy Warhol v roku 1967 vytvoril dodnes jeden z najdlhších filmov. Jeho názov odkazuje na hodnotenie filmov hviezdičkami a, samozrejme, tomu svojmu udelil plný počet, štyri.

Ide v podstate iba o dokumentárny film z jeho štúdia a dielne Factory, ktorý vznikal zaujímavým spôsobom tak, že iba náhodne zapínal a vypínal kameru. Týmto oddeľoval od seba jednotlivé zábery a v postprodukcii svoje dielo už ďalej neupravoval.