Na Farme sa ukázala nečakaná tvár. Spoznali ho len pozorní diváci, poznať ho môžete z tejto šou

Táto séria Farmy sa nesie v duchu „tajnej misie“. Vďaka nej si už dvakrát vyslúžili noví, resp. staronoví farmári svoje miesto na Farme a šancu bojovať o výhru. Očakávať preto nové tváre v tejto šou nie je nič nezvyčajné. Tentoraz to však nebol nový súťažiaci, kto zaujal pozornosť divákov.

Televízna Farma stále pokračuje a stále nachádza nové spôsoby, ako prekvapiť divákov. Nedávno ich pobúrila správaním sa farmárov voči Kláre a najnovšie sa témou ich diskusií stalo ospravedlnenie Petra, ktoré mnohí nepovažovali za úprimné. Teraz sa diváci nezamerali na obsah šou, ale jej obsadenie.

Objavila sa známa tvár

Nedávno sme vás informovali o tom, že Klára sa v roku 2018 prvýkrát objavila na televíznych obrazovkách, hoci to skončilo veľkým neúspechom. Prihlásila sa totiž do šou Česko Slovensko má talent, kde vystupovala s tancom. Prvý krížik však dostala hneď na začiatku vystúpenia, a to od Jara Slávika. Nakoniec nedostala jediné „áno“, a tak nepostúpila ďalej.

Jej krátke vystúpenie si nezapamätalo veľa ľudí, no je iná osoba, ktorú diváci tejto šou dobre poznajú a teraz sa nečakane objavila na Farme. Michal Kalman alias Malý Mišo väčšinou funguje len za kamerami. Či už išlo o Ružu pre nevestu, alebo 2 na 1, väčšinou tam bol len ako člen štábu. To isté sa však nedá povedať o šou Česko Slovensko má talent, keďže tam ho porotcovia vždy šikovne využili na rôzne asistencie, a tak si jeho tvár ľudia hneď zapamätali.

Mnohí pritom nevedia, že pracuje aj v pozadí 16. série Farmy, čo prezradil aj na svojom profile, a tak ich prekvapilo, keď sa zjavil priamo na obrazovke.

„Čašník, čo obsluhoval Adama a Stanku mi pripadal ako Mišo, čo je v Česko Slovensko má talent,“ všimla si pozorná diváčka. Ľudia v komentároch ju hneď uistili, že vidí dobre a Mišo skutočne dostal ďalšiu možnosť zažiariť aj pred kamerami, hoci len na malú chvíľu. „Áno, bol to Mišo,“ znela napríklad jedna z odpovedí.