Na dne jazera v Kalifornii našli niečo mimoriadne cenné. Môže to mať hodnotu stoviek miliárd a zachrániť planétu

Ak sa povie slovo poklad, mnohí si predstavia zlato, šperky či diamanty. Avšak z hľadiska energetiky je práve veľkým pokladom nájdenie obrovských ložísk nerastných surovín, ktoré môžu spôsobiť revolúciu. A jeden takýto objav sa naskytol práve v Kalifornii.

„Biele zlato“

Na dne Saltonského mora sa totiž majú nachádzať obrovské zásoby „bieleho zlata“. To nie je zlato v pravom slova zmysle, ale ide o najľahší kov – lítium, ktoré je kľúčovou súčasťou v batériách. Na pôvodnú správu vydanú približne pred mesiacom upozornil portál Topky a píše, že podľa geológov by sa na dne mohlo nachádzať až 18 miliónov ton lítia. Momentálna cena na burze za tonu lítia je 13 600 dolárov, čo pri jednoduchej matematike predstavuje sumu až takmer 250 miliárd. Treba ale poznamenať, že ceny lítia zažili nedávno veľký prepad a napríklad takto pred rokom sa cena za tonu pohybovala na úrovni 80-tisíc dolárov.

Až pre 375 miliónov elektroáut

Štúdia vypracovaná pre americké ministerstvo energetiky má 371 strán a uvádza, že na dne jazera by mohlo byť lítia toľko, že by stačilo na výrobu 375 miliónov elektromobilov, čo je viac, ako sa v USA v súčasnosti nachádza áut v premávke.

USA má mimoriadny záujem na tom, aby bolo sebestačné v ťažbe a spracovaní lítia, keďže momentálne si pri spracovaní drží veľké postavenie Čína a väčšina surového lítia sa ťaží v Austrálii a Južnej Amerike.

Avšak, ťažba lítia spod Saltonského mora nie je jednoduchá. Lítium sa nachádza v soľanke, ktorá by sa musela vyťažiť, potom nechať odpariť a následne z nej extrahovať lítium. Následne by sa soľanka mohla vrátiť do jazera. Na proces je tiež potrebná sladká voda, a to veľké množstvo, aj keď až 80 % z nej by bolo možné recyklovať a opätovne využiť.

Ak všetko pôjde tak, ako má, tak do 7 rokov by sa na tomto mieste mohla spustiť ťažba. Ťažiari tiež dúfajú, že dovtedy cena lítia porastie a ich výsledný produkt tak bude mať ešte vyššiu hodnotu.