Hľadali fosílne palivá, našli niečo oveľa cennejšie. Mysleli si, že to ani neexistuje a môže sa tým zachrániť planéta

Aj keď sa usilujeme byť stále viac ekologickejší, svetový dopyt po fosílnych palivách je aj tak obrovský. Už aj z názvu vychádza, že ak tieto palivá chceme využívať, musíme ich hľadať ako fosílie ukryté milióny rokov pod zemským povrchom, vyťažiť ich a následne využívať. No pri hľadaní fosílnych palív sa dá nájsť aj niečo iné, oveľa vzrušujúcejšie.

Článok pokračuje pod videom ↓

Vedci a zároveň riaditelia Francúzskeho národného centra pre vedecký výskum Jacques Pironon a Phillipe De Donato hľadali v severovýchodnom Francúzsku ložisko fosílnych palív. Keď hodnotili množstvo metánu v podloží lotrinskej banskej panvy pomocou špeciálnej sondy, niekoľko stoviek metrov pod zemou objavili nízke koncentrácie vodíka. To nebolo prekvapivé, je totiž bežné nájsť malé množstvá blízko povrchu vrtu, uvádza portál CNN.

Jedno z najväčších ložísk

Keď ale sonda išla nižšie, koncentrácia stúpala, a kým v 1 100 metroch ho bolo 14 %, o 150 metrov nižšie už 20 %. To ich už prekvapilo, keďže to naznačovalo prítomnosť veľkého zásobníka vodíka. Následnými výpočtami sa odhadlo, že ložisko by v sebe mohlo ukrývať od 6 do 250 miliónov ton vodíka. To by z neho mohlo urobiť jedno z najväčších ložísk „bieleho vodíka“ na svete.

Biely vodík v skutočnosti neoznačuje jeho farbu, ale spôsob získavania. Tak ako existuje zelený vodík — získaný výrobou pomocou obnoviteľných zdrojov energie, tak existuje aj biely, ktorý označuje vodík získaný ťažbou. Ďalšie prívlastky ako hnedý, označuje výrobu pomocou uhlia, sivý zase výrobou z metánu či modrý, ktorý je ekologickejšou verziou výroby vodíka z metánu.

Palivo budúcnosti

Vodík je označovaný ako palivo budúcnosti. Pri jeho spaľovaní s kyslíkom je odpadovým produktom voda a ide tak o ekologické palivo.

Kým v minulosti sa uvažovalo o tom, že ložiská bieleho vodíka neexistujú, neskôr sa objavili viaceré po svete, napríklad v Mali, Rusku, USA, Austrálii či Ománe.

Celosvetovo sa odhaduje, že v zemi je ukrytých niekoľko miliárd ton bieleho vodíka. Ak by sme dokázali nájsť viaceré ložiská podobné tomu vo Francúzsku, prechod na vodík by mohol planéte pomôcť zvládnuť klimatickú zmenu.