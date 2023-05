Na 400-ročnom obraze vidíme chlapca, ktorý má obuté Nike topánky. Záhada zmiatla ľudí, tu je logické vysvetlenie

Spomínate si ešte na obraz z roku 1860, ktorý sa stal virálnym, pretože ľudia na ňom videli mladé dievča so smartfónom v ruke? Vyzerá to, že nebol jediný. Tentoraz upozornili na 400-ročný obraz, na ktorom je zachytený malý chlapec. Na tom by nebolo nič zvláštne, no niektorí sú presvedčení o tom, že má obuté topánky značky Nike, zachytil The Sun.

Ide o dielo maliara Ferdinanda Bola, ktorý žil a pôsobil v 17. storočí. Obraz vznikol v roku 1652 a pravdepodobne je na ňom zobrazený 8-ročný syn autora, no niektoré zdroje uvádzajú, že chlapec bol vlastne bratrancom z druhého kolena Bolovej manželky. A zároveň syn obchodníka s vínom, ktoré aj drží v ruke, keďže v tejto dobe bolo bežné, že aj deti skutočne pili víno.

Tak schválne, skúste si ho lepšie pozrieť, či vám niečo zvláštne okamžite nepadne do oka.

Predbehol dobu?

Obraz je vystavený v Národnej galérii v Londýne, ktorú navštívila aj istá 57-ročná Fiona Foskett so svojou 23-ročnou dcérou Holly. Okamžite ich upútala ale jedna vec. Mama sa svojej dcéry zvedavo opýtala, či má chlapec obuté topánky Nike, cituje The Sun.

Skutočne to vyzerá tak, že na jednej z topánok sa nachádza logo tejto značky. Nie je to však možné, keďže obraz má takmer 400 rokov a Nike bola založená až v minulom storočí.

Dvojicu však tento objav pobavil. „Dostali sme záchvat smiechu. Buď musel chlapec mať úplne prvý pár tenisiek Nike, alebo je to cestovateľ v čase,“ podotkla návštevníčka galérie.

‚Portrait of Frederick Sluysken‘, painted by Dutch Master Ferdinand Bol back in the 17th century is sporting a Nike emblem. Those damn time travelers. pic.twitter.com/PyctRkgJzU — 𓂀 𝕋𝔼𝔸ℍ 𓂀 (@TeahCartel) May 22, 2023

Pravda môže byť úplne iná

Obraz sa dokonca objavil aj na Twitteri, kde sa prekvapení ľudia zdôverili so svojimi teóriami. Jedna z nich znie, že chlapcovi možno iba cez topánky presvitajú biele ponožky, ktoré má obuté a vzhľadom na perspektívu sa to nápadne podobá na známe logo. Iná z používateliek podotkla, že ide o obyčajnú pracku na topánke a boom, ktorý sa okolo obrazu vytvoril, je nezmyselný.

Viacerým ľuďom na internete sa však pozdáva teória s cestovaním v čase a to im ako vysvetlenie stačí.