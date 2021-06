Myslia si, že v nej sídlia démoni, z vnútra sa valí nechutný smrad. Tajomnú jamu v Jemene doteraz nikto nepreskúmal

Samozrejme, až do pekiel v skutočnosti nesiaha, napriek tomu však prírodný jav mnohým naháňa strach. Odhaduje sa, že jama je hlboká možno aj 250 metrov a miestne legendy hovoria, že bola stvorená ako väzenie pre démonov.

Nikto nevie, čo sa v Pekelnej studni nachádza

Well of Barhout je prírodný jav známy aj ako Pekelná studňa. Nachádza sa v Jemene neďaleko hraníc s Ománom. Nájdete ju na odľahlom mieste uprostred púšte v provincii Al-Mahra, píše portál Phys.

Jama je široká 30 metrov a odhaduje sa, že siaha do hĺbky 100 až 250 metrov. Podľa miestneho folklóru bola jama vytvorená zámerne, mala slúžiť ako väzenie pre démonov. Môže za to zrejme aj nepríjemný toxický zápach, ktorý ovalí každého, kto sa k jame priblíži.

Ani jemenské úrady netušia, čo sa vlastne na dne jamy nachádza. Kvôli jej hĺbke, a teda nedostatku kyslíka a ventilácie, sa totiž zatiaľ nikto nedostal až na samé dno. Tí najväčší odvážlivci sa zatiaľ dostali do hĺbky „len“ 50 až 60 metrov. Vystrašili ich však zvláštne pachy a javy. Do jamy takmer vôbec nesvietil slnko a ak nazriete ponad jej okraj, neuvidíte toho veľa. Môžete však vidieť vtáky, ako do nej vlietajú a opäť sa vynárajú.

Nezhodujú sa ani názory odborníkov

Jednoduchou úlohou nie je ani zachytenie vnútra jamy na video. Okrem toho, málokto sa tam kameru či fotoaparát vôbec odváži vziať. Miestne legendy totiž hovoria, že jama je schopná do seba zvláštnou silou vtiahnuť akýkoľvek predmet. Hovorí sa, že Pekelná studňa vznikla pred miliónmi rokov. A už stovky rokov sa z generácie na generáciu podávajú legendy o tom, že je ovládaná zlými silami, prebývajú v nej zlí džinovia či démoni.

Ani odborníci sa nedokážu zhodnúť na tom, čo to vlastne je a ako útvar vznikol. Podľa niektorých môže ísť o prepadlinu, ktorá vznikla následkom erózie podložia, píše portál Daily Mail. Iní si zas myslia, že je to supervulkán, ktorý môže v budúcnosti ožiť. Ani jednu z teórií sa však doteraz nepodarilo potvrdiť.

Mnoho Jemenčanov sa odmieta k jame čo i len priblížiť. Ak už k nej ísť musia, cítia sa naozaj nepokojne a majú strach. Niektorí o nej dokonca odmietajú aj hovoriť, obávajú sa toho, že by im to privodilo smolu. Podľa niektorých legiend by jama dokonca mohla ohroziť aj život na Zemi. Niet sa čo čudovať, že sa obyvatelia boja. Krajina sa zmieta v humanitárnej kríze a najmenej dve tretiny z 30 miliónov obyvateľov sa spoliehajú na nejakú formu pomoci.