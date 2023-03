Mysleli si, že má Downov syndróm: Skutočný príbeh najškaredšieho bieleho tigra na svete je však omnoho tragickejší

Už na prvý pohľad je jasné, že s tigrom Kennym niečo nie je v poriadku. Okrem toho, že bol albín, mal aj zdeformovanú tvár. Na internete sa veľmi rýchlo stal atrakciou, jeho príbeh však láme srdce.

Najškaredší tiger na svete

Ako informuje All That Is Interesting, tiger Kenny vyzeral, akoby mal Downov syndróm. Na internete sa veľmi rýchlo stal virálnym, ľudia ho označovali za najškaredšieho tigra na svete. Už od narodenia v roku 1998 žil Kenny v drsných podmienkach, narodil sa samici súkromného chovateľa a bol príliš škaredý na to, aby sa ho podarilo predať.

V priebehu rokov internetom kolovalo množstvo obrázkov zvierat so zdeformovanými tvárami, o ktorých sa hovorilo, že majú Downov syndróm. To je ale lož. Pravdou totiž je, že mnohé druhy zvierat, medzi nimi mačkovité šelmy, Downov syndróm jednoducho mať nemôžu. Prečo majú teda črty, ktoré tak pôsobia?

Mnohí súkromní chovatelia, ale občas dokonca aj zoologické záhrady, tvrdia, že biele tigre sú ohrozené a je nutné urobiť všetko preto, aby sa ich podarilo zachrániť pred vyhynutím. Ako ale pre The Dodo povedala Susan Bass z útulku Big Cat Rescue (BCR), je to mýtus. Biele tigre nie sú druh, ktorý treba zachraňovať.

Všetky biele tigre sú výsledkom incestu

Bieleho tigra vo voľnej prírode nikto nevidel od 50. rokov. Bolo to biele mláďa, ktoré sa narodilo rodičom s bežným sfarbením srsti (výsledok kombinácie dvoch recesívnych génov). Človek, ktorý mláďa našiel, bol jeho odlišnosťou natoľko očarený, že ho jednoducho vzal so sebou. Všetky ďalšie biele tigre boli potomkami práve tohto jedného mláďaťa.

Niet pochýb o tom, že biely tiger môže byť krásnym zvieraťom. No aby chovateľ kombináciu dvoch recesívnych génov dosiahol, musí tieto zvieratá páriť znova a znova. Vzhľadom na to, že všetky biele tigre sú potomkom spomínaného mláďaťa, nové generácie vznikajú incestom. Výsledkom sú často závažné zdravotné komplikácie. Aj Kennyho rodičia boli súrodenci.

Ďalšie biele tigre často škúlia. Na prvý pohľad to možno nie je viditeľné, no optické nervy sú incestom jednoznačne zasiahnuté. Zvieratá trápia aj problémy s obličkami, s chrbticou a umierajú v mladšom veku ako bežné tigre. Jeden z bielych tigrov v BCR mal dokonca rázštep podnebia, následkom čoho vyzeral, akoby sa neustále usmieval.

Najhoršie na tom je, že ľudia sú ochotní platiť za to, aby si mohli zblízka obzrieť choré zvieratá. Vo Vegas sú súčasťou zábavného programu už celé desaťročia. Možno by ľudia zmenili názor, keby videli skutočne zdeformované zvieratá. Často sú však predávané len tie výzorovo dokonalé, na ktorých navonok ich trápenie nie je viditeľné.

„Dokonalé“ mláďa sa narodí len v jednom prípade z 30

„Dokonalé“ biele mláďa sa ale narodí len v jednom prípade z 30. Ostatných 29 skončí opustených alebo sú utratené. Pred rokmi bola cena pekného bieleho mláďaťa 36 000 dolárov, dnes sa pohybuje na úrovni 4 000 dolárov.

Kenny je výnimkou, ktorá si získala pozornosť širokej verejnosti. Podľa The Mirror mal byť ale aj on zabitý hneď po pôrode. Aj keď napokon prežil, lebo majiteľovmu synovi sa zdal roztomilý, dva roky prežil v špine a biede. Okrem Kennyho prežilo len jedno mláďa, malo oranžovú srsť a škúlilo. Ostatné mláďatá zomreli.

Kennyho majiteľ klamal, tvrdil, že tiger má zdeformovanú tvár preto, lebo vkuse narážal do steny. Chcel ho predať za 8 000 dolárov, napokon ho ale záchranárom odovzdal zadarmo. Žiaľ, Kenny zomrel v roku 2008 po boji s rakovinou kože. Mal len 10 rokov, pričom bežne sa tigre chované v zajatí dožívajú aj raz toľko.

Nanešťastie, tu tragédia nekončí. Biele tigre sú totiž často zabíjané, aby sa z ich kože mohli vyrábať koberce. Z kostí sa vyrábajú toniká (ľudia veria v ich liečivé účinky) a mäso sa predáva do reštaurácií. Ilegálne farmy tak nemajú núdzu o zákazníkov a v odpornom biznise pokračujú aj naďalej. Ochrancovia zvierat však bijú na poplach. Biele tigre nie sú zábavka, nie je potrebné ich zachraňovať pred vyhynutím. Nemali by totiž vôbec existovať.