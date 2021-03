Mysleli si, že ju posadol démon, tak ju natreli olejom a bili palicou: 9-ročné dievčatko zomrelo pri exorcizme

Aj keď sú podobné udalosti v celosvetovom ponímaní skôr raritou, v niektorých krajinách ide o bežnú súčasť životov ľudí. Nedávno svet pobúril prípad, ktorý sa odohral na Srí Lanke. Tamojšia polícia vyšetruje prípad ubitia na smrť len 9-ročného dievčatka, ktoré malo byť posadnuté zlým duchom. Exorcizmus však nedopadol podľa predstáv.

Podobné správy nebývajú súčasťou spravodajských tém, ale skôr fikciou, o ktorých píšu najmä filmové weby. O to viac vždy spoločnosť prekvapí, že sa niečo také udialo aj v skutočnom živote. Vyháňanie diabla alebo zlých duchov z tiel ľudí je však pomerne častou súčasťou života niektorých kultúr. Nie vždy to však dopadne podľa predstáv vykonávateľov takýchto rituálov.

Exorcizmus patrí medzi časté témy hororových filmov. Tí, ktorí tento rituál vykonávajú, však už nie raz potvrdili, že to, čo vidíme vo filmoch, má od reality na míle ďaleko. Len málokedy sa však na verejnosť dostanú detaily z obdobných rituálov. Je to preto, že mnoho vyháňaní diablov či duchov z tiel posadnutých nekončí šťastne, ale tragickou smrťou. Podobne, ako uplynulý víkend v hlavnom meste Srí Lanky.

Matka si myslela, že jej dcéra je posadnutá diablom

Isté 9-ročné dievča malo vykazovať známky posadnutosti zlým duchom. Jej matka si preto vyhľadala inzerát exorcistky, ku ktorej ju mala doviesť s cieľom, že z jej tela démona vyženie.

Matka len 9-ročného dievčatka sa spoliehala na „overené recenzie“ neznámej špiritistky, ktorá rituál exorcizmu mala vykonávať už niekoľkokrát, preto neznámej žene verila. Matka však netušila, že ide o podvodníčku, ktorá si vlastne takýmto spôsobom zháňala klientov, ktorých mohla trýzniť a mlátiť. To isté sa viac-menej stalo aj 9-ročnému dievčatku.

Ubila ju na smrť palicou

Rituál, ktorý žena ma malom dieťati vykonala, totiž s exorcizmom nemal absolútne nič spoločné. Dievčatko najskôr potrela olejom a následne ju začala opakovane biť palicou. Udierala ju silno do hrude a hlavy, následkom čoho dievčatko upadlo do bezvedomia. Po tomto sa dievča rozhodli zaviesť do nemocnice, kde dievča následkom zranení podľahlo.

Zbytočnú smrť teraz vyšetruje srílanská polícia. Obvinenia boli vznesené ako voči žene-exorcistke, tak aj voči matke dievčatka. Obe ženy sa postavia pred súd v pondelok, kde im oznámia obvinenia.

Týrať mohla aj iných

Žena, ktorá vykonala rituál, je v mestečku Delgoda (nachádzajúcom sa 40 kilometrov severovýchodne od hlavného mesta Kolombo na Srí Lanke) známou osobou. Už v minulosti mala poskytovať služby exorcizmu, polícia preto vyšetruje, či podobným spôsobom, ako 9-ročné dievča, netýrala aj niekoho ďalšieho. Hovorca polície Ajith Rohana zároveň varoval verejnosť, aby sa vystríhali pred spomenutými službami, keďže nebohé dievča nie je prvé, čo pri takomto rituáli zomrelo.