Poľská teenagerka prišla s jedinečným nápadom. Nezvyčajným spôsobom pomáha v boji proti domácemu násiliu

Ľudia sú viac nespokojní a vznikajú krízové situácie, pred ktorými nemáme kam a ako uniknúť. Čoraz viac ľudí preto čelí domácemu násiliu. Poľská teenagerka však prišla so skvelým nápadom, ako nenápadne poskytnúť pomoc ľuďom, ktorí to najviac potrebujú.

Na prvý pohľad je to len kozmetika

Pandémia nám do života vniesla množstvo strachu a obmedzení, píše portál My Modern Met. Okrem toho, že sme nútení obmedzovať sociálne kontakty a pracujeme z domu, trávime veľa času medzi štyrmi stenami. Niekedy sme nútení ostať s ľuďmi, ktorým nie je cudzia agresivita alebo bojujú so závislosťou na alkohole či na drogách. Mnoho ľudí v takej situácii jednoducho nemá ako a kam uniknúť a stávajú sa obeťami domáceho násilia.

Ako informuje štúdia publikovaná prostredníctvom NCBI, následkom pandémie sú ľudia zraniteľnejší, zároveň je však menej možností, ako človeku v núdzi pomôcť. Poľská stredoškoláčka Krystyna Paszko však prišla so skvelým nápadom. Vytvorila facebookovú skupinu, ktorá na prvý pohľad pôsobí ako obchod s kozmetickými prípravkami. V skutočnosti je to však spôsob, ako môžu obete domáceho násilia diskrétne komunikovať a dať najavo, že potrebujú pomoc.

Skupinu nájdete na Facebooku pod názvom Camomiles and Pansies a komunikácia prostredníctvom nej je naozaj jednoduchá. Napríklad, ak sa v chate obeť domáceho násilia opýta na pleťový krém, odpovie jej psychológ, ktorý sa bude vydávať za odborníka na kozmetiku a opýta sa, ako dlho osobu trápia problémy s pleťou. Súčasťou facebookovej skupiny sú nielen psychológovia, ale aj právnici.

Obetí domáceho násilia pribúda čoraz viac

Ak človek zadá objednávku s doručením domov, je jasné, že potrebuje, aby na danú adresu niekto poslal napríklad políciu. 17-ročnú Krystynu inšpirovala francúzska iniciatíva, v rámci ktorej môžu obete domáceho násilia ísť do lekárne a opýtať sa na špeciálne rúško. Pre lekárnika je to znamenie, že je to obeť domáceho násilia, ktorá potrebuje pomoc.

Skupina Camomiles and Pansies bola spustená ešte v apríli minulého roka, odvtedy ju však využilo už viac ako 350 ľudí, z toho 10 % tvorili muži, píše BBC. Pomoc vyhľadávali väčšinou ženy vo veku menej ako 40 rokov. Nápad bol jedným z 23 projektov, ktoré získali ocenenie Civil Solidarity Prize. Cieľom bolo vytvoriť čo najviac možností, ako zmierniť negatívne následky pandémie. Šancu dostal aj slovenský projekt Človek v ohrození.

O možnostiach pomoci obetiam domáceho násilia u nás informuje napríklad portál Prevencia kriminality. Ten vytvoril brožúru, ktorá informuje, ako konať v krízovej situácii a na koho sa obrátiť.