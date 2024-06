Mužovi doslova vystrelilo črevo von z brucha. Stalo sa mu to pri bežnej veci, ktorá sa deje mnohým každý deň

Naše telo často funguje ako jeden z najlepších strojov, aké ľudstvo pozná. Ak ho postihne nejaké, zvyčajne drobné poranenie, dokáže sa s ním bez akýchkoľvek následkov vyrovnať. Niekedy ale musí na scénu nastúpiť moderná medicína a tento stroj „opraviť“. A potom sa, skutočne vo výnimočných prípadoch, môže udiať aj situácia, ktorú lekári popísali len nedávno.

Ak si máte predstaviť, že človeku z tela vyletelo črevo, asi by vám napadlo, že tomu musela predchádzať nejaká nepríjemná udalosť, napríklad útok nožom či dopravná nehoda. Niekedy takej situácii ale môže predchádzať aj pomerne banálna situácia.

Nešťastné kýchnutie

Lekári celú udalosť opísali v kazuistike publikovanej v American Journal of Medical Case Reports. V nej spomínajú 63-ročného muža z Floridy, ktorý jedno ráno raňajkoval spolu so svojou manželkou. Počas raňajok si muž silne kýchol a následne sa rozkašľal. Muž okamžite pocítil silnú bolesť v podbrušku a podľa jeho udania ucítil tiež v oblasti niečo „mokré“.

Pri pohľade dolu si všimol niekoľko slučiek ružovo sfarbeného čreva. V tom momente nevedel, čo má robiť, a tak si odhalené črevá len zakryl košeľou a chcel sadnúť do auta a ísť do nemocnice. Manželka ale duchaprítomne zavolala záchranku, ktorá ho previezla do nemocnice.

V nemocnici opísali miesto ako tržnú ranu o veľkosti 7,6 centimetra, z ktorej vyčnievalo „veľké množstvo čreva“. Zaujímavé bolo, že lekári pozorovali iba minimálne množstvo krvi.

Nasledoval operačný výkon v celkovej anestézii, kde mužovi vyčnievajúcu časť tenkého čreva vrátili naspäť do brušnej dutiny. Chirurgovia črevo skontrolovali a nezaznamenali žiadne poškodenie. Ranu zatvorili a následne muža po niekoľkodňovom pozorovaní prepustili do domácej liečby.

Predchádzajúca operácia

Vy by ste sa teraz ale rozhodne nemali báť kýchania. Muž totiž v minulosti podstúpil zákrok v dôsledku rakoviny močového mechúra a pre súvisiace komplikácie musel byť opätovne operovaný. Ranu v podbrušku lekári uzatvorili, no nehojila sa tak, ako sa dúfalo. To sa udialo 15 dní pred spomínaným incidentom s kýchaním. Mužovi teda pri jeho silnom rannom kýchaní rana povolila a črevo z jeho brucha sa takto dostalo von.

Kýchanie je dôležité, aj keď niekedy nebezpečné

Z rôznych ďalších kazustík je známe, že kýchanie spôsobilo veľké množstvo zdravotných komplikácií. Jedným z príkladov je aj roztrhnutie hrdla z dôvodu zablokovania nosa a úst pri kýchnutí, ale ako uvádza profesor Adam Taylor z Centra pre výučbu klinickej anatómie na Lancasterskej univerzite v Anglicku, môže dôjsť tiež k roztrhnutiu jemných tkanív pľúc, ale tiež k herniácii pľúc cez medzirebrové svaly. Už nebezpečnejšie stavy sú poškodenie mozgu či disekcia aorty z kýchania.

Treba ale jedným dychom poznamenať, že všetky tieto zdravotné komplikácie spôsobené kýchaním sa neudejú len tak a človek na to musí mať predispozíciu, alebo predchádzajúce zdravotné ťažkosti. Samotné kýchanie je dôležitý obranný mechanizmus organizmu, počas ktorého sa telo snaží zo seba vypudiť cudzorodé či nebezpečné častice, ako sú baktérie, vírusy, prach či alergény.