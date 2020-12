Chytil si nos a ústa, aby zadržal kýchnutie. Ozvalo sa prasknutie z krku, nastala zmena hlasu a nutná návšteva nemocnice

Aj keď kýchanie je prirodzený jav, niekedy nám kýchnutie v spoločnosti môže pripadať trápne. Vtedy sa ho môžeme snažiť odvrátiť. Niektorí ľudia v snahe zabrániť hlasnému prejavu si chytia nos a prekryjú ústa, čím spôsobia, že doslova vystrelený vzduch nemá kam uniknúť. A to môže spôsobiť vážne problémy.

Určite nehrozí, že by vystrelili oči z jamiek, ako by si niekto mohol mylne myslieť. Existujú však iné riziká, ktoré sú reálne a nemali by sa brať na ľahkú váhu, informuje portál IFL Science.

Prasklo mu v krku

Ako príklad sa opisuje prípad dovtedy zdravého 34-ročného muža. Ten sa z neznámych dôvodov rozhodol zablokovať si nos a ústa pri kýchnutí. Možno to už predtým urobil a nič sa nestalo, no práve tentoraz to bolo iné. Prípad popísaný v odbornom časopise BMJ Case Reports ukazuje, ako málo stačí k tomu, aby sa človek objavil hospitalizovaný v nemocnici.

Mužovi sa chcelo kýchnuť, zablokoval si dýchacie cesty a v momente kýchnutia zacítil v krku “praskavý pocit”. Začal pociťovať bolesti pri prehĺtaní, bolesti krku a zmenil sa mu aj hlas.

Röntgen odhalil poškodenie zátylka

Takéto niečo ho, samozrejme, priviedlo až na pohotovosť. Tam zistili, že od krku až po hrudný kôš vydáva jeho telo praskavé zvuky. To lekárom naznačovalo, že vzduchové bubliny by sa mohli dostať do svalového tkaniva. Rozhodli sa to dôkladne preskúmať a nariadili röntgen krku a hrudníka. Ten čoskoro odhalil mužov skutočný problém: Potláčanie kýchnutia viedlo k prasknutiu v zátylku.

Tento stav zvyčajne vzniká tupým úderom do krku, ale môže nastať aj silným vracaním či kašľom a ako sa ukazuje, aj upchatím dýchacích ciest pri kýchnutí. Vzduch, ktorý mal ísť pôvodne von z tela, tiež putoval do retrofaryngeálnej oblasti a to spôsobilo bolesť a zmenu hlasu.

Em caso raro, homem rompe garganta e tem dificuldade para falar após segurar espirro https://t.co/KyYpmX91A0 #G1 pic.twitter.com/7h9ApBJUvW — G1 (@g1) January 16, 2018

Blokovanie kýchnutia môže viesť až k smrti

Mužov stav však nebol až taký vážny. Preventívne dostal vnútrožilovo antibiotiká a niekoľko dní prijímal potravu cez hadičku. Neskôr bol prepustený do domácej liečby s dôrazným upozornením, aby si pri kýchaní určite nezakrýval obidve nosné dierky.

V skutočnosti mal muž šťastie. Blokovanie nosných dierok a úst pri kýchaní je nebezpečný manéver. Podľa lekárov to môže viesť k mnohým komplikáciám ako je pneumomediastinum, čo je uviaznutie vzduchu medzi pľúcami, roztrhnutie ušného bubienka a dokonca môže prísť aj k prasknutiu mozgovej aneuryzmy, čo už je život ohrozujúci stav.