Muž zarobí až tisícku týždenne vďaka odpadkom: Všade sa podľa neho povaľujú stratené a zabudnuté peniaze

V niektorých krajinách je bežnou praxou to, že ak sa vám vo vašej domácnosti už niečo nehodí, jednoducho to vyložíte na chodník a niekto sa toho ujme. Práve v tomto videl príležitosť mladík žijúci v Sydney. Dokáže si vďaka tomu zarobiť nemalé sumy a dokonca si takto zariadil vlastné bývanie.

Pre niekoho odpad, pre iného poklad

Ako píše Mail Online, Leonardo Urbano, známejší na sociálnych sieťach pod prezývkou The Trash Lawyer, predáva použité veci od roku 2020. Do tohto biznisu sa pustil po tom, ako ho pandémia pripravila o prácu. V súčasnosti 30-ročný Urbano žijúci v Sydney predáva veci z ulice na plný úväzok. Chváli sa, že občas pri prehľadávaní „odpadu“ dokonca narazí aj na pekné sumy peňazí.

Z toho, čo je pre iných už odpadom, si Leonardo v priebehu niekoľkých mesiacov dokázal zariadiť vlastný byt. Tvrdí, že sa musel učiť z vlastných chýb, aby vedel, čo ľudia chcú a nechcú kupovať. Urbano našiel už všeličo – od vysávačov Dyson až po teplákovú súpravu Fendi, zlaté šperky či stratené peňaženky plné peňazí. Občas je vraj šokovaný z toho, čo všetko ľudia vyhadzujú a ako veľmi plytvajú.

„Množstvo peňazí, ktoré končí v odpadkoch, je ohromujúce – od mincí cez bankovky až po zlaté retiazky a prstene. Ľudia ich zabúdajú vo vreckách starých búnd a schované medzi stránkami kníh a v taškách,“ hovorí. Pri prehľadávaní odpadu si Leonardo všíma niekoľko vecí – značku, rok výroby a či ide o vzácnu, limitovanú edíciu. Podarilo sa mu napríklad nájsť už niekoľko vzácnych kúskov porcelánu. Našiel však už aj vyhodené umelecké dielo hodné tisícok dolárov.

Po svete sa povaľujú stratené peniaze

Veci, ktoré na ulici nájde, predáva za rozumné ceny. Ak sa niečo nepredá do niekoľkých dní, daruje to. Hračky a oblečenie takmer vždy daruje charite. Až 70 % toho, čo nájde, je v dobrom stave a potrebuje len rýchle vyčistenie, zatiaľ čo zvyšných 30 % vecí potrebuje nejaké opravy. Do tých sa Leonardo púšťa rád, vraj sa tak učí nové veci. Urbano odhaduje, že odkedy sa tejto činnosti venuje, daroval veci v hodnote až 100 000 dolárov (92 000 eur).

Priznáva, že často chodí do kina, avšak nielen pre filmy. Prehľadáva sedadlá, kam ľuďom často zapadnú peniaze. Odhaduje, že takto sa mu podarilo nazbierať už vyše 5 000 dolárov (4 600 eur). Myslí si, že po svete sa povaľujú milióny, na ktoré ľudia jednoducho zabudli, alebo ich nejakým spôsobom stratili.