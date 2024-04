Ľudí okradol o 65 miliárd, oklamal aj vlkov z Wallstreet: „Pražský Gatsby“ si dodnes užíva slobodu na Bahamách

Meno Viktor Kožený mnohým ľuďom možno nie je známe. Preslávil sa však svojou prefíkanosťou. Vďaka nej dokázal ľudí presvedčiť, aby mu zverili do rúk svoje úspory. Mnohí mu dali milióny. Teraz sa však pred spravodlivosťou, údajne v biede, ukrýva na Bahamách.

Už v mladosti si všetkých dokázal ľahko získať

Ako informuje web The Cinemaholic, Viktor Kožený sa narodil v Prahe v roku 1963, z Prahy s rodinou emigroval, keď mal 16 rokov. Sám seba popisoval ako nezávislého odborníka na rizikový a súkromný kapitál. Svoj biznis začal Kožený rozbiehať v 90. rokoch ako údajný čerstvý absolvent Harvardu. Už ako 18-ročný bol veľmi šarmantný a dokázal si ľudí získať.

Po jednej z prednášok sa pokúsil presvedčiť teoretického fyzika Marlana Scullyho, aby sa pozrel na jeho výskum, chcel zo seba urobiť génia. Ten ale po chvíli podľa Mail Online zistil, že Viktor neovláda ani len základy teoretickej fyziky.

Napriek tomu, že Scully tušil, že tu niečo nehrá, oslovil svojich kolegov, aby Viktorovi pomohli. Jeden z nich ho u seba ubytoval, Viktor mal pomáhať Scullyho kolegovi s opatrovaním troch detí, ktoré mal s 37-ročnou manželkou. Na tú sa napokon Viktor ulakomil, ušiel s ňou a vzal si ju za ženu (ich manželstvo netrvalo dlho, drogy, šialené útraty a nevera urobili svoje, ženatý bol potom ešte niekoľkokrát).

Napriek tomu, že predtým Viktor nikdy nemal dobré známky, akýmsi zázrakom sa mu podarilo dostať sa na Harvard, študoval ekonomiku. Svoje záznamy a úspechy prikrášľoval ako rozprávku. Tvrdil napríklad, že v Československu získal akademické ceny za matematiku a fyziku. V roku 1989 opäť využil svoj šarm a získal prácu v londýnskej investičnej banke Flemings. Prezentoval sa ako génius a najlepší študent, akého kedy Harvard mal. Prácu získal okamžite. Banka čoskoro prišla na to, že urobila chybu, no Viktorovi sa podarilo získať prístup do sveta financií. Už v tom roku mal údajne opletačky so zákonom pre zneužívanie bankomatových kariet.

Presvedčil českú vládu, že jej pomôže

Podľa The Telegraph bol pre Viktora Koženého zlomovým rok 1990 po nežnej revolúcii a zavedení kapitalizmu. Vrátil sa do Prahy a presvedčil novú vládu, aby mu v rámci kupónovej privatizácie dovolila privatizovať český štátny majetok. Ako píše web G.cz, založil spoločnosť Harvard Capital and Consulting (Harvard v názve mal budiť dojem dôveryhodnosti, no spoločnosť s Harvardom nemala nič spoločné). Odštartoval 6 investičných fondov, do ktorých mohli ľudia investovať.

