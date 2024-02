Muž údajne škrtil a hrýzol dôchodcov. V domove sociálnych služieb v Košiciach zasahovala polícia

Košická polícia dnes ráno okolo 9:40 prijala telefonát z Domova sociálnych služieb a zariadení pre seniorov Via Lux v košickej Barci, kde jeden z klientov údajne napadol ďalších, informuje Korzár.

Bol agresívny

43-ročný muž mal podľa informácií denníka vystrájať na štvrtom poschodí zariadenia, kde napádal ďalších ľudí. Údajne bol mimoriadne agresívny, škrtil ich a uhryzol do krku. Agresívny bol aj k privolanej hliadke, ktorá bola na mieste do niekoľkých minút.

„Áno, bola tu polícia. Odviedla v spolupráci so záchrankou jedného muža. Bol agresívny. Občas sa to stáva, nie je to však príliš časté,“ povedal pre Korzár jeden z klientov. Zásah potvrdila aj samotná polícia.

U podozrivého, ktorý sa nakoniec sám zranil a musela ho odviesť sanitka, bolo už v minulosti zaznamenané podobné správania. To, ako k jeho zraneniu došlo, však nie je známe. Nikto ďalší sa nezranil.