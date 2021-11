Muž si myslel, že krokodíl je iba umelou maketou. Skončil dodriapaný s rozdrvenými a zlámanými kosťami

Turista na Filipínach navštívil zábavný park Amaya View na svoje narodeniny. Keď sa pozrel do bazéna, videl tam krokodíla, ktorého omylom považoval iba za maketu. Preliezol zábrany, vliezol do vody a chcel si urobiť selfie. Krokodíl však pre jeho narodeninové zábery nemal pochopenie.

Zahryzol mu do ruky

68-ročný Nehemias Chipada urobil veľkú chybu, keď sa rozhodol, že sa ide fotografovať s maketou krokodíla, uvádza portál Daily Mail. Na všetko sa prizerala jeho rodina. Muž sa odfotografoval, no odrazu všetko nabralo krutý spád. Viac ako 3,5-metrový krokodíl sa vrhol na jeho ruku a začal ho sťahovať pod vodu.

Muž začal kričať, no krokodíl mu zabáral zuby do ľavej ruky. Našťastie sa mu podarilo ruku vyslobodiť a ujsť z bazéna. Zamestnanci rezortu mužovi omotali ruku, aby zastavili krvácanie a následne bol prevezený na ošetrenie do nemocnice.

Park uhradí liečbu

Tam sa zistilo, že má zlomeniny, dokonca mu tam našli aj zub krokodíla. Rekonštrukcia ruky si vyžiadala niekoľko operácií. Rodina obvinila zábavný park, že nikde neboli varovné tabule. Ak by tam boli, tak by vraj do výbehu krokodíla muž nevstúpil. Park odmietol pochybenie, no súhlasil, že mužovi uhradí náklady spojené s liečbou.