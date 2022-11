Muž prišiel na pohotovosť s pivovou fľašou v zadku. Tvrdil, že mu ju tam napchali zlodeji, musel podstúpiť operáciu

Venezuelčan potreboval urgentný zásah lekárov po tom, ako sa mu v konečníku zasekla pivová fľaša. Tá bola v takej hĺbke, že ju nebolo možné vybrať štandardným spôsobom pomocou ruky či iných nástrojov. Muža tak museli operovať a fľašu vybrať chirurgicky.

Mali to urobiť zlodeji

79-ročný muž, o ktorom píše portál Daily Mail, prišiel s týmto chúlostivým problémom do miestnej nemocnice vo venezuelskom Palo Negro. Nemenovaný muž lekárom prezradil, že ho prepadli traja zlodeji v jeho dome. Nahnevali sa, že u neho nenašli žiadne cennosti a ako trest mu za to do konečníka strčili pivovú fľašu.

Muž trpel silnými bolesťami a lekári sa rozhodli, že urobia röntgenové snímky. Tie potvrdili cudzí predmet v konečníku a keďže predmet bol hlboko a nebolo šanca ho vybrať iným spôsobom, bolo potrebné vykonať operáciu.

Man turns up in emergency department with a beer bottle stuck up his butt https://t.co/BHiAj7OiZd — Daily Mail Online (@MailOnline) November 25, 2022

Zvyčajne to ide bez operácie

Zvyčajne sa v takýchto prípadoch postupuje tak, že sa ich lekári pokúsia vybrať rukou. Ak je problémom tlak medzi objektom a stenami konečníka, zvykne lekár tiež využiť tenkú hadičku na vyrovnanie tlaku. V prípade, že sa predmet nedá vybrať ani tak, jedinou možnosťou je chirurgický zákrok.

Podobný bizarný prípad sa udial aj minulý rok v Anglicku. Tam muž ale prišiel s tým, že mal v konečníku zaseknutý delostrelecký granát. Lekárom tvrdil, že granát mal v izbe a keď išiel okolo neho, pričom bol zhodou okolností nahý, tak sa nešťastne šmykol tak, že narazil zadkom na granát a ten sa mu zasunul do otvoru.

Ďalšie informácie o staršom mužovi z Venezuely nie sú k dispozícii. Takisto nie je isté, či polícia v súvislosti s krádežou a s následným aktom pomsty zo strany zlodejov začne alebo či už začala s vyšetrovaním, keďže tu stále prichádza do úvahy možnosť, že si to muž vymyslel a fľašu si do konečníka zaviedol zámerne, s bližšie neurčeným cieľom.