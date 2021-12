Muž si do zadku strčil delostrelecký granát z 2. svetovej vojny. Do nemocnice tak museli prísť pyrotechnici

Lekári z anglického mesta Gloucester, nachádzajúceho sa blízko hraníc s Walesom, nedávno riešili skutočne kuriózny (a dokonca výbušný) prípad. Muž mal totiž v konečníku delostrelecký granát z 2. svetovej vojny. Ten sa mu tam mal dostať nešťastnou náhodou.

Pacient sa dostavil do Kráľovskej nemocnice v Gloucesteri v dôsledku uviaznutého predmetu v konečníku. Tému opisuje portál IFL Science s odvolaním sa na bulvárny portál The Sun, ktorý s informáciou prišiel ako prvý.

Granát v zadku

Muž je vraj zberateľom vojenských predmetov a práve jeden z nich sa ocitol v jeho útrobách. “Pacient mal v konečníku muníciu,” potvrdil hovorca polície pre portál Insider.

Artefakt o rozmeroch 5,7 x 11,7 cm údajne vnikol do vojnového nadšenca po tom, ako sa pri čistení “pošmykol a spadol” a následne už nebol schopný predmet vybrať.

Uvedomujúc si svoju zložitú situáciu, vyhľadal lekárov na pohotovosti, ktorí po vypočutí príbehu a preskúmaní situácie usúdili, že najlepšie bude, ak privolajú pyrotechnikov.

“Tak ako pri každom incidente s muníciou, aj tu boli dodržané príslušné bezpečnostné protokoly, aby sa zaistilo, že pacientom, personálu alebo návštevníkom nehrozí žiadne riziko,” uviedla Národná zdravotná služba vo vyhlásení zaslanom pre Insider.

Náhoda alebo autoerotika

Munícia bola mužovi z konečníka vybratá a po zistení, že nie je nebezpečná, sa zistilo, že ide o delostrelecký granát Spojeného kráľovstva používaný v druhej svetovej vojne proti nepriateľským tankom.

Stav, aký je opisovaný v tomto prípade, sa môže stať buď náhodne, tak ako to muž tvrdil, ale tiež to mohla byť súčasť autoerotického uspokojenia. To však ľudia v týchto situáciách odmietajú a tvrdia, že to celé bola iba nešťastná náhoda.

Mužov stav si po odstránení nevyžiadal hospitalizáciu a prípadné lokálne zranenia sa rýchlo zahoja. Žiadny zdroj neuvádza, či bol mužovi granát vrátený.