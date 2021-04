Muž kúpil doménu Googlu za smiešnych 2,5 eura. Technologický gigant zostal zaskočený

Webovému dizajnérovi sa podarilo kúpiť argentínsku doménu spoločnosti Google. Ako uvádza spravodajský portál BBC, udialo sa tak minulý týždeň vo chvíli, keď bol tento vyhľadávač v spomenutej juhoamerickej krajine dve hodiny mimo prevádzky.

Tridsaťročný IT vývojár Nicolás Kurona uviedol, že doménu google.com.ar sa mu podarilo kúpiť bežným a zákonným spôsobom. „Nikdy by som si nepomyslel, že sa to bude dať kúpiť,“ povedal pre BBC. Google Argentina pre rovnaký web poznamenal, že doménu na krátky čas získal niekto iný, ale veľmi rýchlo ju dokázal získať späť.

Muž tomu nemohol uveriť

Nevšedný príbeh sa začal v stredu večer. Nicolás sedel v Buenos Aires za počítačom a vytváral webovú stránku pre klienta. Začal dostávať správy prostredníctvom aplikácie WhatsApp, že Google nefunguje. Rozhodol sa teda pátrať v databáze organizácie zodpovednej za prevádzkovanie domén v Argentíne a zistil, že doménu Googlu je možné kúpiť.

Napriek tomu, že to vopred považoval za odsúdené na neúspech, skúsil doménu získať a keď mu prišiel doklad o uskutočnenej transakcii, nestačil sa čudovať. „Pri pohľade na obrazovku som zamrzol. Nemohol som uveriť tomu, čo sa v tej chvíli stalo,“ povedal Nicolás, ktorý za doménu Googlu zaplatil v prepočte necelých 2,5 eura.

Milióny ľudí, ktorí v tom čase navštívili argentínsku verziu vyhľadávača tak v podstate išli na stránku šikovného vývojára. Nezabudol však podotknúť, že nikdy nemal žiadne zlé úmysly. Jednoducho to skúsil a prešlo mu to. Stal sa ale internetovým hrdinom a jeho tweet s vysvetlením vyzbieral už 80 000 likov.

Samotný Nicolás vôbec netuší, čo sa stalo a vraví, že sa mu uľavilo, že sa pre nákup domény nedostal do problémov. Ani technologický gigant nevie, prečo bola argentínska doména v danej chvíli dostupná na zakúpenie. Tvrdí, že jeho licencia mala vypršať až v júli 2021.