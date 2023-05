Muž, ktorý desivo týral labuť, už pozná verdikt: Trestného činu sa údajne nedopustil, jeho trest je výsmech

Ako sme 15. apríla informovali, Polícia Slovenskej republiky zverejnila na sociálnej sieti desivé video. Ukazovalo autentické zábery Slovákov, ktorí týrali bezbranné zvieratá.

Labuť držal za krk, lial do nej pivo

Na videu bolo možné vidieť partiu mužov. Jeden z nich vytiahne labuť z vody tak, že ju drží priamo za krk. Potom ju vynesie k ostatným, ktorí sa na celom incidente dobre zabávajú. No tým to ani zďaleka nekončí. Na jej krk si siahne aj ďalší a smeje sa na tom, ako jej muž dáva piť pivo. Následne so zvieraťom ďalší napodobňuje pohyby ako pri sexuálnom akte. Labuť pustia s tým, že sa jej vysmievajú, že je opitá.

Ako informuje portál tvnoviny.sk, polícii sa podarilo zistiť totožnosť hlavného páchateľa, na ktorého podal trestné oznámenie vedúci rybárskej stráže. „Bol som zhrozený a ani chvíľu som neváhal a ihneď som podával trestné oznámenie,“ povedal Pavol Hošo, vedúci rybárskej stráže. V článku sa ďalej uvádza, že polícia uvedené udalosti nepovažuje za trestný čín, ale iba za priestupok. Muž, ktorému podľa rybárov udica do rúk už nikdy v živote nepatrí, dostal pokutu 650 eur.

„Ak by ste na verejnom priestranstve ubili napríklad ježka palicou tak je to priestupok. Ale ak by ste v zajatí chráneného živočícha (napríklad v ZOO) ubili palicou, tak už ide o trestný čin týrania zvierat,“ vysvetlil pre tvnoviny.sk Mário Kern, riaditeľ odboru envirokriminality na Prezídiu PZ.