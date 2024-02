Mučia ho ešte aj po smrti, tvrdí manželka Alexeja Navaľného. Putin údajne odmieta vydať telo zosnulého politika rodine

Vdova po Alexejovi Navaľnom uviedla, že ruský prezident Vladimir Putin osobne prikázal, že mŕtve telo jej manžela nemá byť vydané rodine. TASR informuje podľa agentúry AFP.

Navaľného matka Ľudmila Navaľná vo štvrtok uviedla, že úrady v arktickom meste Salechard sa vyhrážajú, že ho pochovajú na pôde väznice, ak nebude súhlasiť s „tajným“ pohrebom. „Mučili ste ho živého, teraz ho mučíte aj po smrti,“ povedala v novom videu Julia Navaľná, ktorá sa zaviazala pokračovať v práci manžela.

Putinova viera je vraj falošná

„Úplne chápem, že to nevymyslel nejaký vyšetrovateľ v Salecharde. Putin to celé riadi,“ povedala. „Putin hovorí, že ‚vyviňte tlak na matku, zlomte ju, povedzte jej, že telo jej syna hnije‘,“ povedala. Vraví, že „mučia“ aj Navaľného matku, ktorá odcestovala po synovo telo do odľahlej väzenskej kolónie, kde zomrel.

„Je to ten istý Putin, ktorý rád ukazuje, že je praktizujúci kresťan,“ povedala. Putin sa napriek pôsobeniu v sovietskej tajnej službe KGB snažil pôsobiť ako oddaný pravoslávny kresťan a zameral sa na presadzovanie „tradičných hodnôt“.

„Vždy sme vedeli, že Putinova viera je falošná, ale teraz to môžeme vidieť ako nikdy predtým,“ povedala Navaľná. Odsúdila aj Putinovo rozhodnutie spustiť vojnu proti Ukrajine. „Za toto všetko sa budete zodpovedať… A za toto (smrť Navaľného) a za vojnu, ktorú ste rozpútali pred dvoma rokmi, skrývajúc sa aj za kresťanské hodnoty. Len zabíjate. Len zabíjate spiacich ľudí v noci raketami požehnanými cirkvou,“ povedala Julia Navaľná.

Ruský opozičný politik Alexej Navaľnyj zomrel podľa úradov prirodzenou smrťou a jeho telo previezli do márnice v meste Salechard. Jeho matke Ľudmile umožnili vidieť synovo telo až v stredu. Podľa vdovy jej mali telo syna „vydať hneď, ale zatiaľ to neurobili“ a vyšetrovatelia jej kladú podmienky, „kde, ako a kedy má byť Alexej pochovaný“.