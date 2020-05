Môžete ich použiť aj tisíckrát. Vďaka týmto ekologickým tyčinkám do uší si už nikdy žiadne iné nemusíte kupovať

Svet je zamorený plastovým odpadom a ak nechceme o planétu prísť, musí zmena vo využívaní jednorazových produktov prísť najmä od nás. Niekedy je to dokonca veľmi jednoduché a začať stačí s ozajstnou maličkosťou. Napríklad s vatovými tyčinkami do uší.

Je ekologická, dá sa opäť niekoľkokrát použiť a je hygienická. Rovnako tak sa aj dobre čistí a nezostáva po nej žiadny odpad. Mnohí z nás však aj napriek tomu radšej stále používajú jednorazový variant. Reč je o jednorazových vatových tyčinkách do uší, ktoré patria k jednému z najčastejších druhov jednorazového odpadu, ktorý znečisťuje životné prostredie. Dozrel preto čas na zmenu.

Opakovane použiteľné tyčinky z Dánska

Možností, ktorými možno obyčajné jednorazové vatové tyčinky nahradiť, je na trhu niekoľko. Recyklovateľné, bambusové, papierové, možností je naozaj veľa. Existujú však aj jedinečné tyčinky, ktoré môžete použiť hneď viackrát.

Keďže každý rok milióny plastových produktov na jedno použitie končia na plážach, v oceánoch, ale aj vo voľnej prírode, kde ničia život, rozhodla sa značka LastSwab vymyslieť niečo, čo ocenia nielen ochranári životného prostredia.

LastSwab je pôvodom dánska značka zaoberajúca sa predajom ekologicky udržateľných hygienických produktov. Za jej zrodom stojí trojica dánskych ekologických nadšencov Isabel Aagaard, Nicolas Aagard a Kare Fandsne, ktorí v roku 2019 zhmotnili svoju víziu eliminácie množstva plastového odpadu pochádzajúceho z jednorazových produktov, ktoré neustále končia tam, kde nemajú – v prírode. S ambicióznym nápadom im prostredníctvom crowdfundingovej kampane na Kickstarteri pomohlo aj viac ako 27-tisíc ľudí z celého sveta, ktorí im prispeli viac ako miliónom dolárov na podporu výroby.

Vo viacerých farebných prevedeniach a za rozumnú cenu

Obe tyčinky si môžete zaobstarať vo viacerých farebných prevedeniach a obe dostanete aj v štýlovom púzdierku. To je, rovnako ako tyčinky, vyrobené z biologicky rozložiteľného plastu (konkrétne termoplastického alifatického polyesteru, v prípade tyčinky ide o termoplastický elastomer).

Samotná tyčinka je pevná a flexibilná, má mäkké konce a použiť ju môžete hoc aj tisíckrát. Samozrejme, záleží aj od toho, ako a či sa o ňu dôkladne staráte. Jej čistenie je mimoriadne jednoduché – stačí ju opláchnuť vo vode s kvapkou mydla.

