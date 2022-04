Môže za to genetika, ale aj životospráva. Vedci vysvetlili, prečo máme kruhy pod očami, keď sme nevyspatí

Nedokážete sa poriadne sústrediť, neustále zívate, najradšej by ste vypili hektoliter kofeínu a celý deň snívate o tom, kedy sa konečne dostanete do postele. Okrem toho, pri pohľade do zrkadla vás nemilo prekvapia kruhy pod očami. To všetko sú vedľajšie účinky prebdenej noci. Prečo sa nám však vlastne tieto kruhy tvoria kruhy?

Môže za to genetika, ale aj životospráva

Niekedy postačí jediný pohľad na človeka a hneď si pomyslíte, že sa zrejme nevyspal. Čo však spôsobuje, že po prebdenej noci máme kruhy pod očami? Podľa odborníkov za to môže kombinácia fyziológie, návykov, ale aj genetiky. Ako píše portál IFL Science, koža v okolí očí je tenšia ako na zvyšku tváre. V priemere jej hrúbka predstavuje len 0,5 milimetra, kým inde je hrubá aj 2 milimetre. Rýchlejšie preto stráca štrukturálnu integritu, preto sa na nej ľahšie tvoria napríklad vrásky. Čím sme starší, tým sú zmeny v okolí očí, napríklad pigmentové škvrny, viditeľnejšie.

Keď sme unavení alebo vystresovaní, naše telo produkuje viac kortizolu ako zvyčajne. Takýmto spôsobom sa nás pokúša udržať v bdelom stave. Procesom osmózy však telo zároveň pumpuje viac bielkovín a plazmy. Zväčšuje sa tým objem krvi a prejavuje sa to okrem iného aj opuchom pod očami.

Pri únave môžu byť pod očami viditeľné aj cievy, intenzita či sfarbenie závisí napríklad od pleti človeka. Aj keď sa za kruhmi pod očami často ukrýva práve únava, neraz človek ich vznik nedokáže ovplyvniť. Niektorí ľudia ich kvôli genetike majú takmer neustále. Ak má človek prirodzene tenšiu a bledú pokožku, cievy pod očami budú viditeľnejšie aj vtedy, ak je hladina kortizolu v norme.

Každá tvár má svoje nedokonalosti

Kruhy pod očami môže zapríčiniť aj tzv. periorbitálna hyperpigmentácia. Ako napovedá samotný názov, zvýšené množstvo pigmentácie zapríčiní, že pôsobí človek nevyspato, aj keby si užil sladkých 8 hodín spánku. Samozrejme, dôležitým faktorom je životospráva. Nielen únava, ale aj konzumácia alkoholu či fajčenie môžu zapríčiniť, že budú cievy viditeľné, ako keď sa do tela vyplavuje veľké množstvo kortizolu.

Podobný účinok môže mať aj časté používanie niektorých druhov kozmetiky a trenie pokožky v okolí očí. Ako sme spomínali, pokožka v okolí očí je veľmi tenká. A vekom sa stenčuje ešte viac, keďže sa z nej vytráca tuk. Pokožka sa stáva ovisnutejšou a následkom toho sa vytvára akýsi efekt tieňa pod očami.

Do istej miery má kruhy pod očami takmer každý. Aj keď sa nám teda môže zdať, že je to neestetické a snažíme sa to zamaskovať, je to jednoducho súčasť našej tváre. Aj keď dostatočné množstvo kvalitného spánku je dôležité, ešte dôležitejšie je prijať fakt, že tvár každého jedného človeka na svete má svoje nedokonalosti a netreba zachádzať do extrémov, aby sme sa ich zbavili.