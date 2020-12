Čo budeme môcť robiť po zaočkovaní sa vakcínou proti koronavírusu? Obmedzenia budú pretrvávať

Koniec roka a zaočkovávanie prvých ľudí proti novému koronavírusu SARS-CoV-2 vlieva do nás aspoň trochu pozitívneho výhľadu, že pandémia niekedy aj skončí. Aj keď vidíme svetlo na konci tunela, “z tunela” hneď po očkovaní nevyjdeme.

V prvom rade je dôležité, aby bol dostatok vakcín. Nielen u nás na Slovensku, ale aj na celom svete. Zabezpečenie takého veľkého množstva dávok je však náročné vyrobiť, a tiež distribuovať. Môže trvať niekoľko mesiacov, kým sa vakcína dostane aj k bežným Slovákom.

“Zaočkovanie vakcínou však automaticky neznamená, že môžeme pokračovať okamžite v činnostiach, ako pred pandémiou,” uvádza pre Business Insider Debra Goffová, profesorka v oblasti infekčných chorôb na štátnej univerzite v Ohio.

Mnohí ľudia si podľa nej myslia, že dostanú vakcínu a budú v bezpečí. Nakoniec to tak aj môže byť, avšak kým to príde do tohto stavu, tak to ešte chvíľu potrvá.

Realita je taká, že bude trvať istý čas kým sa dozvieme, ako dobre vakcína chráni nezaočkovaných ľudí, ktorí sú v kontakte s očkovanými a kedy dosiahneme kolektívnu imunitu. Je dosť možné, že dovtedy budeme nosiť rúška.

Vakcína je tak podľa Goffovej iba prvým krokom k tomu, aby sme sa mohli vrátiť do normálu.

Môžete plánovať

Po zaočkovaní však môžete už robiť predbežné plány do budúcnosti. Ako bude stále viac a viac ľudí zaočkovaných, takíto ľudia budú vzbudzovať väčšiu dôveru v to, že sú neškodní, čím sa bude otvárať cesta napríklad do zahraničia bez absolvovaní testov.

Plánovanie podujatí v uzatvorených priestoroch bez používania rúška, bude zložité. Závisí to od toho, koľkí ľudia budú reálne zaočkovaní. Dr. Anthony Fauci, významný odborník na infekčné choroby v USA uviedol, že je potrebné zaočkovanie minimálne 75 až 85 % populácie, aby mohol byť vírus eradikovaný.

Nosiť rúško budeme aj potom

Aj keď vakcíny vykazujú vysoké účinnosti, stále sa presne nevie, ako dobre chránia napríklad pred asymptomatickým priebehom ochorenia. Momentálne sa vie, že vakcíny od Pfizer a Moderna chránia najmä pred viditeľným priebehom ochorenia.

Pre dobro všetkých je tak dôležité aj po očkovaní nosiť rúško a sociálne sa dištancovať. Ďalším významným dôvodom je, že trvá 10 až 12 dní od podania prvej dávky vakcíny, aby sa stala skutočne účinnou proti koronavírusu. A aj vtedy je to iba na 52 %. Vakcína dosiahne svoju plnú účinnosť až po druhej dávke, ktorá sa podá v prípade Pfizeru a Moderny o tri až štyri týždne neskôr.

Očkovanie teda neznamená, že hneď po podaní vakcíny môžete vyraziť na párty a zabudnúť na všetky nariadenia. Koniec koncov, treba myslieť aj na to, že vakcíny nie sú stopercentné a existuje tu veľmi malá šanca, že sa môžete nakaziť aj po dvojnásobnom očkovaní. Aj z toho dôvodu je potrebné byť opatrný.

Očkovanie môže pomôcť príbuzným

Očkovanie môže mať veľkú výhodu v prípade, ak je niekto z rodiny zaočkovaný a ten kto nie, tak ochorie a prejavia sa u neho symptómy COVID-19. Zaočkovaný člen rodiny sa o neho môže starať, pomáhať mu a robiť mu aj spoločnosť. V prípade dodržiavania epidemiologických opatrení je riziko nákazy veľmi malé.

Na otvorenie barov a reštaurácií sa bude musieť počkať

Na to, aby sa mohli otvoriť bary a reštaurácie bez obmedzení a tak, ako tomu bolo pred vypuknutím pandémie, bude musieť byť jednoducho veľké percento ľudí zaočkovaných.

Samozrejme, toto je iba predpoklad a vedci teraz budú reálne sledovať, ako vakcína účinkuje a ako vplýva na nezaočkovanú populáciu. Zatiaľ sa však preventívne s otváraním nepočíta.

Posilnenie pozitívneho myslenia

Pandémia sa na nás odráža aj psychicky. Ak však absolvujete obidve dávky očkovania a počkáte približne dva týždne, môžete začať pociťovať úľavu. Budete v podstate chránený a pri dodržiavaní epidemiologických opatrení nepredstavujú ostatní ľudia pre vás riziko nákazy novým koronavírusom. Rovnako tak pravdepodobne nebudete predstavovať riziko ani vy.

Keď pandémia skončí, mnohí ľudia budú zaočkovaní a budú sa aj menej nosiť rúška. Avšak je dosť možné, že nevymiznú úplne. Pandémia nás naučila, že sú efektívne aj pri iných ochoreniach ako je chrípka alebo aj bežná nádcha a v niektorých prípadoch ich bude výhodné nosiť stále.