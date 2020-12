Nečakaná obeť koronavírusu: Ľudia dávajú zlé hodnotenia vonným sviečkam. Kvôli COVID-19 necítia ich vôňu

Ochorenie COVID-19 prinieslo so sebou aj viaceré symptómy, ktoré sa až postupne začali odhaľovať. Jedným z nich bola aj strata čuchu a chuti. Tento symptóm môže byť niekedy veľmi silný, ako ste sa mohli presvedčiť v našom článku o mužovi, ktorý ochutnával wasabi či cesnak bez toho, aby mu to bolo nepríjemné.

Strata čuchu však spôsobila jednu neočakávanú vec. Terry Nelson, užívateľ sociálnej siete Twitter, si všimol, že posledné zverejnené recenzie či hodnotenia na známe vonné sviečky Yankee Candle sú dosť negatívne, uvádza portál Newsweek.

Pri recenziách s iba jednou hviezdičkou našiel komentáre ako “Mrhanie peniazmi” či “Kúpila som si tri sviečky. Bolo to plytvanie peniazmi, lebo nemajú vôňu. Keby som nebola zavretá kvôli koronavírusu doma, idem ich vrátiť.”

Zatiaľ čo zástupcovia spoločnosti Yankee Candle ubezpečovali ľudí, že môžu vrátiť tovar, s ktorým nie sú spokojní, objavil sa aj veľmi trefný komentár, ktorý hovoril, že či dotyční ľudia náhodou nemajú COVID-19, keďže ich necítia.

Kate Petrova, výskumná asistentka psychológie na univerzite Bryn Mawr College, si všimla správu od Nelsona a rozhodla sa recenzie viac preskúmať.

