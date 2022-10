Môže to pomôcť miliónom. Vedci objavili jednoduchú metódu, ako bojovať proti nočným morám

Každý z nás už niekedy zažil nočnú moru. Tie nás dokážu poriadne rozrušiť, vyvodiť z miery a dokonca spôsobiť strach z ďalšieho zaspania. A kým bežný človek zažije nočnú moru iba občas, sú ľudia, ktorí ich zažívajú pravidelne.

Jednoduché terapie

To je jednoznačná výzva pre vedcov, aby sa tomuto problému venovali a pokúsili sa im pomôcť. Najnovšia štúdia, o ktorej píše portál Science Alert, prizvala 36 pacientov s diagnostikovanou poruchou z nočných môr. Ukázalo sa, že kombinácia dvoch jednoduchých terapií u nich znížila výskyt zlých snov.

V štúdii publikovanej v časopise Current Biology vedci poprosili dobrovoľníkov, aby opísali svoje najčastejšie nočné mory, avšak v pozitívnom svetle a potom im prehrávali zvuk spojený s pozitívnymi zážitkami počas spánku.

Podľa psychiatra Lamprosa Perogamvrosa zo Ženevskej univerzitnej nemocnice, ktorý pôsobí tiež na Ženevskej univerzite vo Švajčiarsku, existuje vzťah medzi typmi emócií, ktoré zažívame v snoch a našou emocionálnou pohodou.

Prehrávanie zvuku spojeného s pozitívnym stimulom

„Na základe tohto pozorovania nám napadla myšlienka, že by sme mohli ľuďom pomôcť manipuláciou v ich snoch,“ hovorí Perogamvros v tlačovej správe.

Mnohí ľudia, ktorí trpia nočnými morami, majú kvôli tomu problémy s kvalitou spánku a celým radom zdravotných problémov. Vzhľadom k tomu, že v skutočnosti vedci nerozumejú, prečo a dokonca ako mozog vytvára sny počas spánku, je liečba chronických nočných môr problémom.

Jednou z neinvazívnych metód je terapia nácviku zobrazovania, pri ktorej pacienti prepisujú svoje nočné mory tak, aby mali šťastný koniec. Potom si nacvičujú prerozprávanie tohto upraveného príbehu a snažia sa tak zmeniť nočnú moru do budúcnosti. Táto metóda dokáže znižovať frekvenciu a závažnosť nočných môr, ale nie je účinná u všetkých.

V roku 2010 vedci zistili, že prehrávanie zvukov, ktoré mali ľudia spojené s určitým stimulom, môže počas ich spánku pomáhať vyvolať tento stimul. Pomenovali to cielená reaktivácia pamäte a Perogamvros spolu s kolegami chceli zistiť, či by to mohlo zlepšiť účinok terapie nácviku zobrazovania.

Významné zlepšenie

Dobrovoľníci s nočnými morami podstúpili sedenie nácviku terapie zobrazovania, a teda prepisovali a prerozprávali svoje nočné mory, ale pozitívne upravené. Polovica z týchto dobrovoľníkov ale ďalej podstúpila aj terapiu nácviku zobrazovania a počas predstavovania nočnej mory v pozitívnom svetle im vedci prehrávali zvuk, konkrétne to bol klavírny akord C69.

Ten sa im potom počas noci prehrával v pravidelných intervaloch vo fáze spánku REM, kedy sa nočné mory objavujú. Druhá polovica dobrovoľníkov toto neabsolvovala a bola kontrolnou skupinou.

Na začiatku štúdie mala kontrolná skupina v priemer 2,58 nočných môr za týždeň a skupina, ktorá absolvovala kombinovanú terapiu dokonca 2,94 nočných môr za týždeň.

U kontrolnej skupiny, ktorá iba prerozprávala svoje nočné mory v pozitívnom svetle, poklesol ich výskyt na 1,02 nočných môr týždenne a u skupiny, ktorej navyše prehrávali klavírny akord, klesol výskyt na 0,19 nočných môr týždenne.

Pri kontrole po troch mesiacoch sa výskyt nočných môr zvýšil, ale iba na 1,48 v kontrolnej skupine a na 0,33 v sledovanej skupine za týždeň.

„Boli sme pozitívne prekvapení tým, ako dobre účastníci rešpektovali a tolerovali študijné postupy, napríklad, že každý deň absolvovali terapiu a ochotne nosili čelenku so slúchadlami počas spánku,“ hovorí Perogamvros, ale hlavne ich tešil rýchly pokles nočných môr a tiež nárast pozitívnych snov u sledovanej skupine.

„Pre nás sú tieto zistenia veľmi sľubné a budeme pokračovať v študovaní emočného správania počas spánku a tiež hľadať nové spôsoby terapií.“