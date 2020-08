Moment, na ktorý nevesta nikdy nezabudne: Jej svadobné video zachytáva desivú chvíľu výbuchu v Libanone

Len pár minút po ničivom výbuchu skladu v centre Bejrútu zaplnili internet a sociálne siete videá zobrazujúce silu celého nešťastia. Tú si mnohí nedokážu doteraz ani len predstaviť. Iný pohľad na tragédiu však poskytuje virálne video mladej nevesty z jej svadobného fotenia. Tú kameraman nakrúcal práve v minútach hrozivej nehody a silu tlakovej vlny sa mu podarilo na videu zachytiť.

Video, ktoré sa prakticky okamžite stalo virálnym hitom, zobrazuje najskôr šťastnú a usmiatu nevestu. V sekunde sa však zmení na hrôzu. Jeden z najkrajších momentov 29-ročnej Israai Seblani prerušil mohutný výbuch a následná tlaková vlna, ktorá dokazuje, že výbuch bol naozaj silný, čo si mnohí ani len nedokázali predstaviť. Video zo svadobného fotenia aj momentov po ňom, si môžete pozrieť nižšie.

Podobných videí sa postupne na internete objavujú desiatky. Jedným z najviac zdieľaných je záber na hrdinskú ženu-imigrantku, ktorá sa v Libanone zamestnala ako pomocníčka v domácnosti. Vo chvíli, keď došlo k výbuchu práve upratovala jednu z izieb, pričom spoločnosť jej vtedy robilo aj malé dievčatko.

Hneď ako nastal výbuch a tlaková vlna vyrazila okná, žena ani sekundu neváhala a vzala dievča do náručia a utiekla s ním do vedľajšej miestnosti. Na sociálnej sieti o žene, ktorej totožnosť zatiaľ nie je známa, hovoria ako o hrdinke.

Migrant worker grabs toddler and saves her from shattered glass and windows as the second big explosion erupted in Beirut earlier today. She did not even think. Migrant workers deserve better in #Lebanon – this woman is a hero. pic.twitter.com/BKnEUl7D7J

— Luna Safwan – لونا صفوان (@LunaSafwan) August 4, 2020