Moderátor Marek Fašiang odhalil šokujúce zákulisie Farmy. Takto to tam v skutočnosti funguje

Hoci sa natáčanie už skončilo, na obrazovkách stále bojuje ešte dvanásť farmárov. Tí sú čoraz bližšie k výhre a podmienky ich pobytu sa naďalej sťažujú. Svoje o tom vie aj moderátor tejto šou, ktorý prezradil, ako to tam v skutočnosti funguje.

Článok pokračuje pod videom ↓

Najnovšie prijal Marek Fašiang pozvanie do Bekimovho horúceho kresla, kde prezradil veci zo súkromného aj z pracovného života a konverzácia sa stočila aj na obľúbenú televíznu reláciu. Práve na Farme sa totiž začala Fašiangova moderátorská kariéra, no priznal, že by sa nebál chopiť ani pozície súťažiaceho. Má to podľa neho totiž jednu veľkú výhodu.

Nemajú pojem o čase

Bekim sa ho hneď na začiatku témy Farma spýtal, či by si trúfol podstúpiť túto súťaž tiež. „Ja tým ľuďom skutočne závidím to, že tí ľudia sú tam absolútne odstrihnutí od toho reálneho sveta. Oni nevedia, koľko je hodín,“ priznal Fašiang.

„Niektorí sú tam dva a pol mesiaca,“ vysvetlil moderátor, narážajúc na posledných súťažiacich. „Si zober, že ty 75 dní, dva a pol mesiaca, netušíš, koľko je hodín, netušíš, či sme sa stali majstrami sveta neviem čoho, netušíš, čo sa deje v politike, netušíš, či máš lajky, či nemáš lajky, či máš followerov, či nemáš followerov a toto je na tom to krásne. Toto by som skutočne chcel zažiť,“ priznal.

Ako vyberajú súťažiacich