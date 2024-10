Mnohí slovenskí vodiči netušia o bezplatnej službe, ktorá im môže pomôcť. Takto sa dozviete, či môžete očakávať pokutu

Ak patríte medzi vodičov, ktorí brázdia slovenské cesty pravidelne, iste sa vám už aspoň raz stalo, že ste porušili dopravné predpisy. Ešte horšie je, ak bola nablízku policajná hliadka a teoreticky mohla vaše konanie zaznamenať. Pri súčasnom trende, kedy už väčšina pokút chodí domov poštou, tak na vás čaká obdobie neistoty, či si skutočne do peňaženky siahnete.

V skutočnosti to tak vôbec byť nemusí. Ako informoval portál TopSpeed.sk, na prípadnú pokutu skutočne nie je potrebné čakať v napätí. Na Slovensku totiž existuje služba, vďaka ktorej si viete overiť, či váš priestupok proti pravidlám cestnej premávky strážcovia zákona zaznamenali a či budete riešení v rámci objektívnej zodpovednosti. Samozrejme, platí to iba o prehreškoch, ktoré sú v gescii ministerstva vnútra.

Spomínaná služba je bezplatná a je dostupná používateľom portálu slovensko.sk. Aby ste mohli tieto elektronické služby využívať, potrebovať budete čítačku dokladov a váš občiansky preukaz. „Na webe nájdete nielen samotný prehľad priestupkov, ale môžete si skontrolovať aj trovy konania či pohľadávky,“ špecifikoval TopSpeed. Túto databázu úrady aktualizujú pravidelne a nájdete ju na tomto odkaze.

Ak teda napríklad máte podozrenie, že ste v nedávnej dobe prekročili rýchlosť, môžete namiesto čakania v napätí túto službu využiť a overiť si, či na vás skutočne čaká finančná sankcia. Taktiež si môžete skontrolovať aj váš prehľad priestupkov.

Proti pirátom bojujú viaceré slovenské mestá

Nerešpektovanie pravidiel cestnej premávky a rýchla jazda motorových vozidiel v súčasnosti trápi nejednu slovenskú obec. Kompetentní tak hľadajú rôzne možnosti, akým spôsobom eliminovať cestných pirátov a zároveň ochrániť zdravie obyvateľov. Ako sme vás len nedávno informovali, v Krásne nad Kysucou testujú úplnú novinku v podobe špeciálneho spomaľovacieho systému.

Mesto sa rozhodlo bezpečnostný prvok implementovať aj na základe sťažností občanov, ktorých trápila rýchla jazda vozidiel. Na priechodoch pre chodcov a krajniciach tiež údajne dochádzalo k rôznym kolíznym situáciám. Krásno nad Kysucou tak začalo s testovaním modulárneho spomaľovacieho systému, ktorý je však od tých ostatných, ktoré na Slovensku poznáme, odlišný.

Vyrobený je z recyklovanej gumy, ktorá okrem svojej prvotnej bezpečnostnej funkcie tlmí hluk prechádzajúcich vozidiel na minimum a veľkou výhodou je, že sa dá odnímať a presúvať. To by mohlo pomôcť napríklad počas zimnej sezóny, kedy je potrebné z vozovky odhŕňať sneh. „Je to novinka, ktorá je dovezená zo zahraničia. Spôsob jeho využitia vyskúšame prvýkrát,“ povedal primátor Jozef Grapa.