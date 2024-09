Novinka na slovenských cestách: Toto mesto si pripravilo bič na nezodpovedných vodičov, nový systém vie aj ľahko presúvať

Nerešpektovanie pravidiel cestnej premávky a rýchla jazda motorových vozidiel v súčasnosti trápi nejednu slovenskú obec. Kompetentní tak hľadajú rôzne možnosti, akým spôsobom eliminovať cestných pirátov a zároveň ochrániť zdravie obyvateľov. Ako informuje portál MY Kysuce, v Krásne nad Kysucou testujú úplnú novinku v podobe špeciálneho spomaľovacieho systému.

Článok pokračuje pod videom ↓

Mesto sa rozhodlo bezpečnostný prvok implementovať aj na základe sťažností občanov, ktorých trápila rýchla jazda vozidiel. Na priechodoch pre chodcov a krajniciach tiež údajne dochádzalo k rôznym kolíznym situáciám. Krásno nad Kysucou tak začalo s testovaním modulárneho spomaľovacieho systému, ktorý je však od tých ostatných, ktoré na Slovensku poznáme, odlišný.

Vyrobený je z recyklovanej gumy, ktorá okrem svojej prvotnej bezpečnostnej funkcie tlmí hluk prechádzajúcich vozidiel na minimum a veľkou výhodou je, že sa dá odnímať a presúvať. To by mohlo pomôcť napríklad počas zimnej sezóny, kedy je potrebné z vozovky odhŕňať sneh. „Je to novinka, ktorá je dovezená zo zahraničia. Spôsob jeho využitia vyskúšame prvýkrát,“ povedal primátor Jozef Grapa.

Primátor ďalej ocenil, že ide o spomaľovač pre vozidlá a zároveň priechod pre chodcov. „Teším sa, že práve v Krásne je tento unikátny retardér namontovaný ako prvý v regióne,“ dodal na záver svojho vyjadrenia. Zároveň je tento spomaľovací systém možné rozširovať a upravovať aj jeho dĺžku podľa konkrétnej potreby. Ak sa tento nový systém osvedčí, v Krásne nad Kysucou sa rozšíri aj do ďalších lokalít, kde bude potrebný.

Pomôcť by mali aj radary

Ako sme vás ešte v lete informovali, na bezpečnosť by mali, okrem iného, dohliadať aj nové radarové zariadenia. Ministerstvo vnútra chce nakúpiť až 213 stacionárnych rýchlomerov a 48 analytických kamier, ktorých cieľom bude odhaliť väčšie množstvo potenciálnych priestupkov.

Ambíciou je uľahčiť prácu slovenskej polícii a zároveň lepšie kontrolovať často sa opakované prehrešky. Súčasťou nových zariadení by mali byť aj takzvané úsekové radary, ktoré zaznamenávajú priemernú rýchlosť na celom meranom úseku. V praxi to znamená, že vodiči ich nevedia oklamať okamžitým spomalením pred radarom.