Cestní piráti sa musia mať na pozore, slovenská obec na nich vytasila účinnú zbraň. Namiesto radarov používajú toto

Problémy s nedodržiavaním maximálnej povolenej rýchlosti sa na slovenských cestách objavujú pomerne pravidelne. Do boja proti cestným pirátom sa už pustili viaceré obce, o čom sme vás informovali napríklad v tomto článku. Okrem radarov by mohli byť bičom na nezodpovedných motoristov aj spomaľovače, ktoré sa efektívne osvedčili aj v dedinke Valča.

Ako informoval portál Pravda, dôvodom je zhustená premávka v obci, cez ktorú prechádzajú aj mnohí turisti smerujúci do Valčianskej doliny. Situácia naberala na obrátkach predovšetkým v zimných mesiacoch, kedy do rekreačnej zóny smeruje množstvo lyžiarov. Hlavným problémom bolo, že vodiči v obci nerešpektovali maximálnu povolenú rýchlosť, na čo obyvatelia upozorňovali starostu hneď niekoľkokrát.

Kompetentní vo Valči sa preto rozhodli v lete minulého roka osadiť až 15 spomaľovačov rýchlosti. „Hlavným dôvodom bolo zvýšiť bezpečnosť v obci, no zároveň kopec podnetov a žiadostí od občanov o osadenie retardérov v niektorých oblastiach. Väčšinou na to apelovali rodičia s deťmi, aj seniori,“ uviedol na margo rozhodnutia starosta obce. V súvislosti s týmto krokom sa tiež v obci znížila maximálna povolená rýchlosť na 30 kilometrov za hodinu.

Starosta ďalej uviedol, že obec zvažovala aj nákup radarových zariadení, no tie by zasielali pokuty spätne a nevyriešili by situáciu okamžite. Logicky by tak riziko plynúce z nedodržiavania povolenej rýchlosti nepominulo. Spomínané kroky neprivítali všetci motoristi a obyvatelia s nadšením, no ako sa po čase ukázalo, išlo o správny krok a v súčasnosti už dokonca Valča uvažuje nad inštaláciou ďalších spomaľovačov.

„Bolo za mnou pár občanov z ulíc, o ktorých sme zatiaľ ani neuvažovali, či by to nebolo možné zrealizovať aj pri nich,“ povedal starosta Štefan Keltoš s tým, že ak sa nájdu peniaze v obecnom rozpočte, vo Valči by mohli na jar pribudnúť minimálne 3 či 4 ďalšie spomaľovače.