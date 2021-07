Diváci zvracali a odpadávali, 20 z nich vyhľadalo pomoc. Najšokujúcejší film roka ukazuje sex sériovej vrahyne s autom

V týchto dňoch sa prestížny filmový festival v Cannes blíži ku koncu. Ako to už býva, aj tentokrát sa na strieborných plátnach objavili nevšedné diela, ktoré však dokázali divákov poriadne prekvapiť. Najväčšiu kontroverziu rozpútala režisérka, ktorá už v minulosti pobúrila divákov. Tentokrát však ešte viac pritvrdila a na ľudí čakal zážitok, s ktorým pravdepodobne mnohí z nich ani nepočítali.

Jedným z očakávaných filmov, ktorý mohol na festivale priniesť divákom skutočne intenzívny zážitok, bola snímka s názvom Benedetta, ktorá ukazuje príbeh inšpirovaný skutočnou mníškou s erotickými víziami, zvrhlým lesbickým vzťahom a stigmami na tele.

Zážitok z premiéry filmu Titane však bol napokon intenzívnejší a sprevádzaný aj lekárskymi zásahmi. Čo je na ňom také kontroverzné?

V prvom rade treba povedať, že ide o snímku z dielne režisérky Julie Ducournau, ktorá šokovala na festivale v Cannes už v roku 2016 filmom, ktorý aj keď ste nevideli, pravdepodobne ste o ňom veľa počuli.

Šokovala už aj kanibalskou lahôdkou pre silné žalúdky

Jeho názov je Raw a spája sa s omdlievaním dvoch divákov na festivale v Toronte. Samotná režisérka však po takýchto incidentoch netúžila, práve naopak. Pre britský Guardian v tomto období prezradila, že sa cítila dokonca previnilo a upozornila aj na fakt, že síce dvaja v sále omdleli, ale zvyšných 998 ľudí v publiku zvládlo sledovanie bez problémov.

Raw sa pohráva s témou kanibalizmu a ukazuje v hlavnej úlohe dievča menom Justine, ktoré nastupuje na veterinárnu strednú školu a čelí zvláštnemu testu, ktorý pripravili starší spolužiaci na nováčikov. Ide o množstvo potupných situácií, ktoré vyústia až do jedenia surového mäsa. Pre Justine to predstavuje ešte väčší šok, keďže je vychovávaná v striktne vegetariánskom prostredí. Táto skúsenosť jej však zmení radikálne život a prebudí niečo, o čom ani netušila, že v nej drieme.

Najkontroverznejší film tohto roka

Nie je to príjemné sledovanie, ale nemožno povedať, že je Raw zlým filmom. Ide však o veľké sústo, ktoré nie je vhodné pre každého diváka. Jej novinka s názvom Titane však podľa prvých reakcií prekonala predošlý film a režisérka pravdepodobne priniesla na plátna jeden z najdiskutovanejších a najkontroverznejších filmov tohto roka.

Samotné BBC ho vo svojej recenzii označilo za najšokujúcejší film roka 2021. Hneď v úvode zároveň zdôraznili, že vidieť niečo poburujúce v Cannes nie je výnimkou, práve naopak. Množstvo divákov baží práve po takomto veľkolepom zážitku. V tomto prípade ide však predsa len o výnimku. Zvyčajne totiž za týmito filmami stoja režiséri ako Gaspar Noé či ešte kontroverznejší Lars von Trier. Tentokrát toto žezlo prebrala žena a vyzerá to tak, že jasne určila, ktorým smerom sa vo svojej tvorbe chce uberať.

Sexuálna vášeň k autám aj zvrátené vraždy

Podľa portálu IndieWire ide zas o celkovo jeden z najdivokejších filmov, aké Cannes priniesol. A to teda má v tomto smere značnú konkurenciu. Hlavnou hrdinkou snímky je Alexia, ktorá v detstve prežije autonehodu, ktorá však na nej zanechá trvalé zdravotné problémy. Čakala na ňu náročná operácia mozgu, pri ktorej má do hlavy implantovanú titánovú platňu. Ak by ste čakali komornú či rodinnú drámu vyrovnávajúcu sa s následkami nehody a boji dievčaťa o pokračovanie v normálnom živote, bol by to veľký omyl.

Prvá vec, ktorú urobí po odchode z nemocnice, je to, že dá bozk autu, ktoré ju “znetvorilo”. Titane sa uberá tým najšialenejším spôsobom, aký si možno ani nedokážete hneď na prvú predstaviť. V Alexii sa prebudí nová vášeň k autám. Tá sexuálna. Teraz je z nej dospelá žena, z ktorej sa okrem uspokojovania svojich zvrátených chúťok stala aj brutálna sériová vrahyňa.

Opúšťali sálu v húfoch, zvracali a omdlievali

Pracuje v autosalóne, je teda stále v blízkosti toho, čo ju vzrušuje. A svoje chúťky si neváha uspokojiť. Nechýba ani scéna sexu s autom, ktorá, ako avizuje portál Vulture, rozosmiala divákov. Nepoužili totiž ochranu, a tak hrozí hrdinke tehotenstvo. Úsmevy na ich tvárach však rýchlo vystriedalo pobúrenie pri brutálnych a nechutných scénach, z ktorých sa divákom doslova dvíhal žalúdok.

Počas premietanie v Cannes, ktorá sa uskutočnila 13. júla, opustila sálu až dvadsiatka divákov, ktorá nedokázala dopozerať zverstvá, ktoré sa diali pred nimi na plátne a musela byť ošetrená záchranármi. Diváci zvracali alebo dokonca omdlievali z nevoľnosti.

Z premietania odchádzali v šoku

Ako informoval NewsBeezer, keď sa televízia BFM pýtala divákov odchádzajúcich z premietania, čo hovoria na film, dostali poriadne prekvapivé odpovede. Uviedli, že mali chuť na zvracanie, pociťovali nevoľnosti, dokonca dostali nervové záchvaty.

Nie je to však iba o brutálnych scénach. Okrem iného snímka Titane otvára aj témy rodovej identity. Samotná hlavná hrdinka v priebehu snímky blúdi v kruhu a v rôznych sexuálnych vzťahoch. Ak sa teda diváci dokážu prebrodiť všetkým tým drsným, čo vidia, čaká na nich aj niekoľko zaujímavých a aktuálnych odkazov aj pre našu spoločnosť.

Podľa prvých hodnotení divákov Titane zatiaľ nezožína najlepšie výsledky. To je však ale úplne bežné pri filmoch tohto žánru. Na IMDb má aktuálne hodnotenie 6,8/10. S tým sa podobne zhodujú aj kritici, ktorí mali možnosť snímku vidieť medzi prvými. Titane dostal aj niekoľko pripomienok, počkajme si však, kým ju budeme mať možnosť vidieť aj u nás a posúďme sami. Zatiaľ si pozrite aspoň vizuálne pútavý trailer, ktorý sám o sebe sľubuje, že pôjde o poriadny masaker.