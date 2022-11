Mladý Chuck Norris: Chlapec po tom, čo ho uhryzla kobra, urobil to isté. Zviera zraneniam podľahlo

Z Indie prišla v posledných dňoch správa o chlapcovi, ktorý pohryzol kobru a nebezpečný plaz na následky toho zomrel. A nie, nejde o žiaden vymyslený príbeh o Chuckovi Norrisovi, ale o skutočný zážitok osemročného Deepaka.

V niektorých štátoch a územiach je výskyt, ale aj útoky hadov na ľudí pomerne bežným javom. Do tejto skupiny patrí aj India, kde podľa nového výskumu medzi rokmi 2000 až 2019 zomrelo až 1,2 milióna ľudí na následky stretu a pohryznutia hadmi.

Omnoho šťastnejšie skončil prípad 8-ročného chlapca z východnej Indie. Ten sa hral pred svojim domom, keď sa mu zrazu okolo ruky obtočila kobra, píše Indian Express. Podľa výpovede mladíka, ktorý sa identifikoval ako Deepak, schytal od hada dokonca ešte aj jedno uhryznutie. „Had ma pohrýzol a bol som vo veľkých bolestiach, keď som sa ho snažil striasť, plaz sa ani nepomohol z mojej ruky. Tak som mu uštedril 2 rýchle uhryznutia aj ja,“ povedal.

Išlo o suché uhryznutie, ktoré často neohrozuje život

Had, ktorého jed sa považuje sa pomerne nebezpečný a vie spôsobiť veľké zdravotné komplikácie, na následky chlapcovho uhryznutia spadol z ruky a zdochol. Rodičia malého Deepaka s ním urýchlene odišli do nemocnice, keďže sa báli rizika, že had pustil do krvného obehu malého Inda svoj toxický jed.

A cobra has died after being bitten by an eight-year-old boy in India.https://t.co/z9OFANe0Dc — Metro (@MetroUK) November 6, 2022

Našťastie, mladík ostal mimo ohrozenia života a akýchkoľvek trvalých následkov. Kobra mu totiž „uštedrila“ takzvané suché uhryznutie, pri ktorom plaz nevypúšťa jed. Odborník na plazy a ich jedy, Qaiser Hussain, opísal, že tento druh útoku zvolia plazy v momente, kedy nemajú záujem o rýchle usmrtenie obete, ale len zastrašenie či omámenie.

Chlapec mal veľké šťastie

„Chlapcovi bol urýchlene poskytnutý hadí protijed. Ostal na pozorovaní celý deň a následne sme ho prepustili. Tieto suché uhryznutia sú veľmi bolestivé, ale nie sú život ohrozujúce. Deepak nevykazoval žiadne príznaky a rýchlo sa zotavil. Môže vykazovať len lokálne príznaky v mieste uhryznutia,“ cituje Indian Express slová ošetrujúceho lekára.

Príbeh statočného mladíka z východnej Indie tak rýchlo obletel svet, pričom väčšina si spočiatku mohla myslieť, že ide o jeden z vtipov o Chuckovi Norrisovi, keďže jeho postava bola známa podobnými bizármi a nadľudskými schopnosťami.