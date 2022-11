Zamestnanci pracujú 84 hodín týždenne, spia v práci: Ľudia si masívne mažú účty, Musk spôsobil kúpou Twitteru chaos

Elon Musk sa na začiatku novembra stal výhradným riaditeľom sociálnej siete Twitter. Ihneď vyhodil predstavenstvo a začal praktikovať radu zmien, ktorá zatiaľ spôsobila napríklad aj masívne odstraňovanie účtov či nadľudský pracovný čas pre firemný manažment.

Ešte 1. novembra sme informovali, že Elon Musk skompletizoval kúpu sociálnej siete Twitter. Medzi prvé kroky, ktoré ako riaditeľ a majiteľ vykonal, bolo prepustenie predstavenstva vrátane výkonného riaditeľa, finančného šéfa a šéfku právnych záležitostí a politiky. Neskôr Musk začal s vyjadreniami, že na jeho sociálnej sieti nebude nikto diskriminovaný za vyjadrenia a stane sa z toho slobodná sociálna sieť.

Ďalším krokom bolo oznámenie o masívnom prepúšťaní zamestnancov. „V úsilí dostať Twitter na zdravú cestu absolvujeme v piatok náročný proces redukcie našej globálnej pracovnej sily,“ uviedla spoločnosť Twitter v e-maile pre zamestnancov, do ktorého mala Reuters možnosť nahliadnuť. Agentúra Reuters dodáva, že o prácu môže prísť až polovica z celkového počtu 7 500 zamestnancov.

Účet si vymazal takmer 1 milión používateľov

Podľa MIT Technology Review sa od Muskovho nástupu na čelo Twitteru rozlúčilo s touto sociálnou sieťou minimálne 877-tisíc účtov, pričom denne pribúdajú ďalšie. Všetko je to reakcia ľudí na to, že nesúhlasia so „šéfovaním“ Muska. Do radu osôb, ktoré sa rozhodli odísť z populárnej platformy, sa zaradili aj herečky Jameela Jamil či Amber Heard, ktorá je známa aj ako exmanželka Johnnyho Deppa, informuje portál People.

Z Twitteru tak odchádzajú stovky tisíc ľudí, ktorí nesúhlasia s politikou a vyjadreniami Muska. Aj keď podľa portálu Unilad narástlo vyhľadávanie pojmu „ako si vymazať účet na Twitteri“ za posledné dni o celých 500 %, Musk si z toho hlavu nerobí. Naopak, začal propagovať predaj modrých „fajočiek“, ktoré dovedna fungovali na overenie účtu, často v prípade známej osobnosti alebo účtu, ktorý by mohol mať aj falošné prevedenia.

„Fajočku“ si budete môcť zakúpiť za 8 dolárov mesačne, pričom k tomu prislúchajú aj viaceré výhody vrátane menšieho počtu reklám či možnosti postovania dlhších videí.

Vedenie musí spať v kancelárii, pracujú 84 hodín týždenne

Veľké zmeny sa dejú aj v radoch súčasných zamestnancov, ktorí musia podľa nových pravidiel pracovať až 84 hodín týždenne, čo je v prepočte 12 hodín denne. Insider sa dozvedel, že lídrov na viacerých pozíciách zasiahla interná správa, podľa ktorej musia byť teraz k dispozícii 24 hodín 7 dni v týždni.

When your team is pushing round the clock to make deadlines sometimes you #SleepWhereYouWork https://t.co/UBGKYPilbD — Esther Crawford ✨ (@esthercrawford) November 2, 2022

Svet obehla aj fotografia produktovej manažérky kancelárie Twitteru z New Yorku, ktorú kolegovia odfotili o 2:00 v noci, ako spí v kancelárii len na podložke a v spacom vaku. Nemá to však byť ojedinelý prípad. CNBC dodáva, že aktuálne všetci manažéri a vedenie jednotlivých tímov trávia piatkové a sobotné noci na svojich pracoviskách, pretože sa im kvôli vyťaženiu neoplatí cestovať domov.