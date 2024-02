Ministerstvo financií pripravuje novinku: Na úradoch sa zmení táto vec, ušetrí vám pri vybavovaní kopu času

Pri nastavení systému na výber správnych a súdnych poplatkov na úradoch sa štát má snažiť o vyšší benefit pre občanov. Ako ďalej konštatuje Útvar hodnoty za peniaze (ÚHP), samotná výmena kioskov to nie je, keďže naďalej sa človek musí presúvať od okienka ku kiosku, aby zaplatil platbu a naspäť, aby dostal potvrdenie o úhrade. „Odporúčame preto do budúcna zabezpečiť, aby sa všetky úkony vrátane platby dali vybaviť naraz pri okienku,“ uvádza ÚHP.

Ak napríklad platíte kartou, cesta ku kiosku, prípadné čakanie, zaplatenie poplatku a návrat k okienku vám v súčasnosti zaberie priemerne 5 minút 44 sekúnd. Ak by sa dalo zaplatiť priamo pri okienku, celý proces vrátane prijatia žiadosti a platby by zabral 1 minútu 17 sekúnd. Údaje pochádzajú z podkladov k zverejnenej štúdii uskutočniteľnosti projektu eKolok. Vybavenie podania a realizácia platby na jednom mieste dokáže zvýšiť užívateľský komfort občanov a skrátiť čas vybavenia jednotlivých konaní.

Ušetria čas aj peniaze

Benefit by z toho mal podľa ÚHP aj štát. Bezhotovostný kiosk ho stojí 20-násobne viac ako platobný terminál. Ministerstvo financií plánuje nahradiť 89 kioskov 300 kusmi platobných terminálov, čiže v pomere asi štyri terminály za kiosk. „Ak by štát vymenil aj zostávajúcich 150 bezhotovostných kioskov v rovnakom pomere, teda za 600 platobných terminálov, za 10 rokov by dokázal ušetriť 6,7 mil. eur,“ myslí si ÚHP.

Ministerstvo financií SR plánuje zabezpečiť službu výberu správnych a súdnych poplatkov, tzv. služba eKolok, na obdobie 10 rokov. Centrálny systém evidencie poplatkov eKolok je prevádzkovaný od roku 2014 na základe zmluvy medzi rezortom financií a Slovenskou poštou, ktorej platnosť končí 14. apríla tohto roka. Štúdia je podkladom pre novú zmluvu, ktorú ministerstvo plánuje uzatvoriť s platnosťou najviac do roku 2034. Ďalšími zainteresovanými stranami sú NASES, ktorý prevádzkuje podporné systémy, a organizácie, na ktorých úradoch sú umiestnené platobné zariadenia.

Náklady preferovanej alternatívy na obdobie 10 rokov sú 92,8 mil. eur, z toho 23,3 mil. eur sú poplatky za realizáciu platieb kartou bankám. Štúdia preferuje alternatívu výberu správnych poplatkov s najnižšími celkovými nákladmi na vlastníctvo v období 10 rokov. Podľa súčasnej zmluvy boli celkové náklady na výber správnych poplatkov v rokoch 2014 až 2024 vo výške 93,4 mil. eur. Nový projekt má priniesť úsporu 0,6 mil. eur. Štúdia navrhuje zníženie počtu samoobslužných platobných zariadení a prípravu na výmenu podporných informačných systémov.