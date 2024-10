Na pamiatkach vejú čierne vlajky, hrozí im zánik: Rezort kultúry zadržiava financie, dobrovoľníci siahajú do vlastného vrecka

Naprieč Slovenskom vejú čierne vlajky. Kostoly, kláštory, zámky ani hrady štrajkovať nemôžu a brániť sa nevedia, a preto správcovia či dobrovoľníci od Devína až po Slanec ohlasujú, že sú paralyzovaní a chýba im podpora od ministerstva kultúry. Nedočkali sa prostriedkov na obnovu z programu Obnovme si svoj dom, ktorý bez prerušenia fungoval 20 rokov.

V minulosti sa v rámci tohto programu rozdeľovalo asi 15 miliónov eur. V roku 2024 to pod novým vedením malo byť o šesť miliónov menej. Deväť miliónov však stále niekde visí. Hovorkyňa ministerstva kultúry Petra Bačinská pre interez uviedla, že tieto financie sú prioritne určené na obnovu národných kultúrnych pamiatok, ktoré sú v správe ministerstva kultúry.

Tu nájdete zoznam národných kultúrnych pamiatok s prioritou ochrany a obnovy, aktualizovaný 31. decembra 2020.

Pamiatky a kultúra v ohrození

„Ministerstvo kultúry ohrozuje stav slovenských národných kultúrnych pamiatok – hradov, kaštieľov, chrámov a mnohých ďalších objektov. Dotačná výzva na obnovu na rok 2024 nie je vyhodnotená ani v septembri. Žiadatelia tak s najväčšou pravdepodobnosťou nestihnú dotácie v tomto roku vyčerpať a nebudú tak môcť napríklad opraviť zatekajúce strechy našich národných pamiatok či sprístupniť hradné veže,“ vysvetľuje na oficiálnej stránke Kultúrny štrajk.

Jednou z pamiatok, ktorej sa obštrukcie rezortu vnútra dotkli, je napríklad YMCA v Bratislave. Ako sme vás informovali, na budove zateká strecha a opravu potrebuje aj kotolňa. Kým komisia pamiatke odklepla 400-tisíc eur, Martina Šimkovičová peniaze zastavila. Niektorí členovia odborných komisií po tomto jej kroku odstúpili, pretože ich hlas nebol rešpektovaný a zanikol.

„Ministerka nám dala stopku preto, že sme neziskovka, budovu postavili Američania, hrajú sa tu metalové koncerty, v kaviarni A4 vyvesili dúhovú vlajku a že sa tu odohráva málo kresťanských vecí,“ povedala pre denník SME Lucia Škyrtová zo správy budovy.

Petra Bačinská tvrdí, že všetky zmeny a korekcie boli zrealizované na základe transparentného procesu a zohľadňovali strategické ciele programu Obnovme si svoj dom.

„Hodnotenia komisie sú dôležitou súčasťou rozhodovacieho procesu, no nie sú jediným kritériom pre prideľovanie dotácií. Ministerka kultúry môže zasiahnuť do rozhodovacieho procesu ohľadom prideľovania dotácií v akomkoľvek rozsahu. Ministerstvo trvá na tom, že podpora kultúrnych projektov musí byť v súlade so spoločenskými a hodnotovými prioritami celej spoločnosti tak, aby neboli v rozpore s tým, k čomu sa vedenie rezortu hlásilo pred voľbami. Preto bude aj naďalej pokračovať v podpore kultúrnych aktivít v súlade s národnými prioritami a hodnotami,“ vysvetľuje.

