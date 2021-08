Minister Gröhling chce, aby už deti nemohli prepadnúť a opakovať ročník. Školy zavedú nový systém

Od septembra začnú školy zavádzať nový systém, ktorý by mal postupne zabrániť tomu, aby deti prepadávali a museli opakovať ročník. Ministerstvo školstva tak chce znižovať počet takýchto žiakov, opakovanie ročníka sa však zatiaľ nezakazuje úplne. Cieľom je zistiť, ktorý žiak potrebuje podporu, prečo ju potrebuje a ako mu ju zabezpečiť.

Ako dnes na tlačovej besede informoval minister školstva Branislav Gröhling, počas troch nasledujúcich rokov školy otestujú nový systém, ktorým budú individuálne zachytávať žiakov, ktorým hrozí prepadnutie a opakovanie ročníka. Pomoc im bude poskytovaná individuálne tak, aby sa prepadnutiu zabránilo. Po troch rokoch ministerstvo vyhodnotí výsledky a opakovanie ročníka prehodnotí znovu.

Tendencia opakovania ročníka podľa šéfa rezortu školstva klesá s tým, že pokles každý rok predstavuje jedno percento oproti hodnote v predošlom roku. “Naším cieľom je vyhnúť sa opakovaniu tak, aby sme už počas školského roka identifikovali a zachytili žiakov v riziku. Následne im poskytneme pomoc a podporu, aby učivo zvládli,” povedal šéf rezortu školstva.

Pomôcť by mali najmä riaditelia a učitelia, tiež budú fungovať regionálne tímy, ktoré budú situáciu riešiť. Ministerstvo sa bude pýtať, o akých žiakov ide a prečo k prepadnutiu došlo. Prvým krokom, ktoré školy podľa novej koncepcie musia spraviť, je monitoring žiakov. V tomto školskom roku si budú klásť otázku, kto je žiak ohrozený neúspechom, ktorý potrebuje podporu.

Problémom je aj záškoláctvo

Minister tiež upozornil na to, že veľkým problémom je záškoláctvo. Aj tento problém by mali školy a učitelia riešiť individuálne, taktiež aj s rodičmi. Často sa však stáva, že rodičia ani nedvíhajú telefón a na záškoláctvo svojho dieťaťa nijako nereagujú. Vzniknúť by mali regionálne centrá, ktoré budú zberať dáta z jednotlivých škôl, ktoré sa následne budú vyhodnocovať.

Ak by sa stalo, že prepadnutie by hrozilo celým ročníkom, ministerstvo na školu okamžite vyšle kontrolu a inšpekciu, ktorá sa bude touto vecou zaoberať. Následne sa bude zisťovať, prečo takáto situácia nastala a bude sa aktívne riešiť.

Po 15. septembri bude jasné, koľko detí prepadlo minulý rok, resp., koľko z nich opakovalo ročník. Priemer je zatiaľ 10-tisíc detí ročne, minister však nechcel v číslach predbiehať. Už budúci týždeň zverejnia postupy pre školy, ktoré určia, ktoré deti sú prepadnutím a opakovaním ročníka ohrozené.

Každé dieťa dostane individuálny prístup

Dieťa sa bude sledovať individuálne a bude podliehať tzv. indexu ohrozenosti školským neúspechom. Sledovať sa teda bude napríklad aj to, koľko má vymeškaných hodín, z akého prostredia pochádza, či si neprechádza ťažkým obdobím (úmrtie v rodine alebo rozvod rodičov a pod.), ako napreduje, aké má známky a či sa napríklad zapája do online vyučovania v prípade, že bude prebiehať dištančne.

Prostredníctvom rozhovoru so žiakom sa majú identifikovať dôvody, prečo mu hrozí prepadnutie. Škola ďalej určí podporné opatrenia, ako žiakovi pomôcť, pričom základom je nástup do doučovania. Triedny učiteľ s riaditeľom vyhodnotí účinnosť opatrení a v prípade potreby pristúpi k ďalšiemu kroku.

V ňom nasleduje vytvorenie systému pomoci v spolupráci s inými organizáciami. Škola nadviaže spoluprácu s komunitným centrom, poradenským zariadením či neziskovým sektorom. Poradenské zariadenie vypracuje v spolupráci so školským podporným tímom a triednym učiteľom intervenčný plán, prípadne žiaka poradenského zariadenia zaradí do svojej starostlivosti. Poslednou etapou je vyhodnotenie efektívnosti a účinnosti opatrení.