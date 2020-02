Milióny fanúšikov jasajú: Disney prezradil, kedy sa s novými epizódami vráti najobľúbenejší seriál minulého roka

Jeho prípravy, rovnako ako v prípade prvej série, prebiehajú pod prísnym utajením. Tvorca minuloročného seriálového hitu The Mandalorian, režisér a herec Jon Favreau, však fanúšikom prezradil, že do „televízneho“ sveta Star Wars opäť nazrieme na jeseň 2020. Žiadny konkrétny dátum premiéry (už teraz) mimoriadne očakávanej druhej série zverejnený nebol. Teda doposiaľ.

Uplynulý deň sa vo svete šoubiznisu za veľkou mlákou niesol v znamení tlačovej konferencie Disney Earnings Call, na ktorej boli okrem nudných správ o zárobkoch zverejnené aj (pre fanúšikov) dôležité správy, o ktorých bližšie informovalo viacero zahraničných webov, vrátane filmového Coming Soon.

Druhá séria v októbri, no bude aj spin-off

Z toho, čo odznelo priamo z úst generálneho riaditeľa spoločnosti The Walt Dinesy Company Boba Igera, sa nových príbehov osamelého lovca v druhej sérii seriálu The Mandalorian dočkáme v októbri 2020. Aj tentokrát bude seriál v pravidelných týždňových intervaloch „vysielať“ streamovacia služba Disney+. Tej sa darí aj práve vďaka prvému live seriálu zo sveta Hviezdnych vojen. Ako na konferencii predstavenstvo spoločnosti uviedlo, za tri mesiace fungovania si streamovaciu službu predplatilo viac ako 28,6 milióna užívateľov.

Druhá séria seriálu The Mandalorian bude pokračovať tam, kde skončila tá predošlá. Dej bude aj naďalej zasadený do obdobia po páde zlovestného Impéria (finále pôvodnej trilógie Star Wars) a pred zrodom ešte zlovestnejšieho Prvého rádu (novodobá trilógia) a osamelý lovec odmien sa bude aj naďalej snažiť ochrániť tajomné stvorenie, ktorému internet očarený jeho roztomilosťou dal meno „Baby Yoda“.

V hlavných úlohách opäť uvidíme herca Pedra Pascala ako Mandaloriana, ku ktorému sa opäť pridá aj Gina Carano (Cara) či Carl Weathers (Greef). Tešiť sa okrem nových príbehov v doposiaľ neprebádaných i starých známych lokalitách vzdialeného kúska Galaxie môžeme aj na nové postavy. Tie stvárnia Giancarlo Esposito (Breaking Bad), Emily Swallow (Supernatural) či Omid Abtha (American Gods) a mnohí ďalší.

Mesiac premiéry však nebol tým jediným, čo Bob Iger na konferencii prezradil. Je totiž možné, že sa v budúcnosti dočkáme aj tretej série tohto seriálu a v hre je aj jeho možný spin-off o niektorej z postáv, ktoré sme spoznali alebo spoznáme. Nič viac však k tejto téme Iger neprezradil, čo je škoda.

Naplno v roku 2020 aj s MCU

Rok 2020 bude ale na Disney+ stáť za to nielen kvôli očakávanej druhej sérii seriálu The Mandalorian. Ako mediálny gigant uviedol, na streamovacej službe sa objavia aj očakávané novinky, ktoré zase rozšíria svety unikátneho konceptu Marvel Cinematic Universe (MCU).

Premiéry sa dočkajú prvé dva z troch nedávno propagovaných projektov – seriály WandaVision a Falcon and the Winter Soldier. V prípade prvého menovaného si budeme musieť počkať o čosi dlhšie – na Disney+ sa seriál objaví až v decembri 2020. Bližšie je ale premiéra projektu Falcon and the Winter Soldier, ktorého sa dočkáme už v auguste 2020, teda tri mesiace po premiére sólovky Black Widow a tri mesiace pred premiérou Eternals v kinách.

Je známe, že dej Falcon and the Winter Soldier bude zasadený do obdobia po filme Avengers: Endgame a pozostávať bude len zo 6 epizód. Oba nové seriálové komiksové projekty budú pre fanúšikov sveta MCU „potrebné“, nakoľko budú dopĺňať a prepájať dej filmov, ktoré uvidíme na plátne. Do akej miery, však zatiaľ nie je jasné.