Rozdelili ľudí na dva tábory: 10 dôvodov, pre ktoré sa oplatí vidieť nové Star Wars

Finále jednej z najväčších ság kinematografie práve putuje do kín a nielen v zahraničí, ale aj na domácej pôde už stihlo vyvolať rozporuplné reakcie divákov a fanúšikov. Oplatí sa zájsť na Star Wars: Vzostup Skywalkera (Star Wars: The Rise of Skywalker) do kina? Našli sme desať dobrých dôvodov, prečo áno.

#1 Najlepší soundtrack z celej ságy

Rozumiem, že len kvôli soundtracku sa do kina na filmy nechodí, tu to ale tvorcovia doslova vyšperkovali. Hudba naozaj umocňuje celkový pocit z videného a jednotlivým scénam dodáva jedinečné čaro. Nechýbajú ani známe motívy z pôvodnej Lucasovej trilógie, ktoré celú temnú atmosféru nových Star Wars iba podčiarkujú.

#2 Skvostné efekty, ktoré si na malej obrazovke neužijete

Ak by som mal vybrať jeden z najhlavnejších dôvodov, pre ktoré kiná vôbec vznikli, istotne mi dá každý za pravdu, že je to práve kvôli tomu, že efektné veľkofilmy si na veľkom plátne vychutnáte najlepšie. A v prípade Star Wars to platí niekoľkonásobne viac!

Je vidieť, že tvorcovia sa s efektami pri poslednej epizóde naozaj vyhrali a sú hotovou pastvou pre oči. Samozrejme, ak porovnáme predchádzajúce dva diely novodobej trilógie, vo finále ich je o čosi menej a niekedy je náročné si ich na prvýkrát vychutnať dostatočne (sám som ako divák mal problém všetko naraz sledovať a zrejme mi veľa detailov aj ušlo), nehovoriac o množstve temnejších scén, v ktorých sa efektné špecialitky ľahko strácali.

Ide však o nesmierne prepracovanú súčasť snímky ako takej a aj preto ide o jeden z hlavných dôvodov, pre ktoré sa na nové Hviezdne vojny oplatí zájsť do kina.

#3 Nové svety, nové miesta

Ale stále je to Star Wars! Štúdio Disney už dávnejšie avizovalo, že v novej trilógii budú môcť fanúšikovia nahliadnuť aj do menej známych kútov galaxie. V prípade posledného dielu deväťdielnej skladačky je azda najväčším lákadlom tajomná planéta mŕtvych Sithov a „domov“ zlovestného Palpatina – Exegul. O tej sa doposiaľ (ak áno, tak sa opsravedlňujem) vo svete Hviezdnych vojen nerozprávalo, no pre pochopenie celého príbehu je dostatočným lákadlom na zhliadnutie posledného príbehu ságy. A ako už trailer ukázal niekoľkokrát, pozornejší divák si mohol všimnúť, že sa vrátime aj na legendárnu Hviezdu smrti!

#4 Nad ničím netreba premýšľať

Niektorým fanúšikom to zrejme bude prekážať, no dej nového Star Wars filmu je naozaj jednoduchý a príliš detailov z minulosti nerieši. Všetky podstatné veci sa divák dozvie v priebehu 142 minút trvania filmu a nemusí sa báť, že by niečomu nerozumel.

Aj keď niektorým fanúšikom kultovej ságy bude zrejme vadiť, aké jednoduché rozuzlenie celá sága má, svojím spôsobom to celé do seba zapadá a popravde aj zvláštnym spôsobom funguje.

#5 Vtipné bonmoty

Nebude sa len lúčiť a tým pádom aj plakať. Po vzore prvých dvoch častí trilógie pod patronátom Disneyho, ani v tej poslednej scenáristi nešetrili humornými scénami. Tentokrát ich ale nevložili do replík ľudských hrdinov, ale ich aktérmi sú obľúbené robotie postavičky. Tie mnohokrát odľahčujú napínavé scény a v mnohých ohľadoch sú naozaj nečakané.

#6 Boje svetelných mečov

Nejaký veľkolepejší vesmírny boj deviatka popravde postráda a oproti predchádzajúcim filmom ich je vo finále minimum (aj keď k jednej veľkej bitke naozaj dôjde). To, na čo dávali tvorcovia Vzostupu Skywalkera do popredia, boli v tomto prípade súboje svetelných mečov, ktorých si všetci diváci užijú naozaj dostatok. Dalo by sa povedať, že ich je tam dokonca najviac zo všetkých doterajších Star Wars filmov.

#7 Staré známe tváre

Netreba sa báť – aj keď zo zostavy pôvodnej trilógie sme na sto percent v prípade Epizódy IX vedeli len o účasti Carrie Fisherovej a herca Billyho Dee Williamsa, tvorcovia pripravili aj ďalšie prekvapenia. Okrem Lei a Landa tak vo filme uvidíte aj ďalšie tváre, ktoré sa s fanúšikmi prišli aspoň symbolicky rozlúčiť. Ktoré to sú, prezrádzať nechceme, zistite to sami v kine.

#8 Réžie sa ujal skúsený tvorca

J.J. Abrams a jeho vízie vesmírneho sveta možno niektorým neboli po chuti, no jeho Sila sa prebúdza (The Force Awakens) dostatočne ukázala, že Hviezdne vojny môžu pokračovať tam, kde epizódou Návrat Jediho (Return of the Jedi) skončili. Navyše sa mu podarilo nadviazať a rozšíriť príbeh o zaujímavé postavy a dejové zvraty, ktoré zároveň zachovávajú čaro pôvodnej šestice filmov od Georga Lucasa.

Mnohí fanúšikovia mali doslova odpor k tomu, čo v ôsmom filme zo Star Wars spravil režisér Rian Johnson. Abrams v deviatke chyby napravuje (aj keď nemusel) spôsobom, aby ulahodil všetkým – odporcom Johnsonovho filmu, milovníkom pôvodných Hviezdnych vojen a tým, ktorí už stratili vieru v to, že sa to napraviť vôbec dá.

#9 Rozporuplné reakcie

Finále Star Wars vyvolalo vášnivé reakcie a rozdelilo fanúšikov ságy na dva tábory. Na aké, to zrejme ozrejmovať nie je potrebné. To, či je Vzostup Skywalkera zlý alebo je skvelým koncom celej ságy zrejme ukáže až čas. A už len preto, že názory sa diametrálne odlišujú, je potrebné, aby si svoj vlastný názor spravil každý sám.

#10 Je to finále jednej veľkej ságy…

…a tie si treba užiť, nech sa už o nich hovorí v akomkoľvek svetle.