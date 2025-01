Nový film ČERNÁK vám totálne odpáli dekel: Nabieha z neho husia koža, bude to poriadne silné

Keď minulý rok dorazil do kín film MIKI, medzi Slovákmi spôsobil ošiaľ a rozdelil ich do dvoch kategórií. Ak patríte medzi tých, ktorým sa snímka páčila, možno už odpočítavate dni do premiéry pokračovania s názvom ČERNÁK. Pred niekoľkými hodinami boli do sveta vypustené nové zábery, z ktorých behá mráz po chrbte.

V uplynulých hodinách získal trailer k filmu ČERNÁK takmer 50-tisíc zhliadnutí. Od prvých sekúnd sľubuje pochmúrnu atmosféru a obrovskú brutalitu. Veď posúďte sami.

Ľudia sú nadšení

Už podľa komentárov pod ukážkou je zrejmé, že mnohí sa snímky nevedia dočkať. „Toto bude masterpiece, neviem sa dočkať,“ stojí v jednom z komentárov. „Už aby to bolo, najočakávanejší film tohto roka!“ dodal niekto ďalší. Iný komentujúci dodal, že to bude silné.

Väčšina prvotných reakcií od ľudí je pozitívna a my sa už tiež nevieme dočkať.

Film ČERNÁK uvidíme v slovenských kinách od 30. januára.