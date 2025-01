Herec z obľúbeného vianočného filmu si zahrá Putina: Toto povedal o svojej novej hereckej role

Vo filme, ktorý ponúkne pohľad na vznik politickej kariéry Vladimira Putina a mechanizmy, ktoré ovplyvnili modernú ruskú politiku, stvárni ruského prezidenta herec z legendárneho filmu Prázdniny.

Herec Jude Law, známy najmä z vianočného filmu Prázdniny z roku 2006, si zahrá ruského prezidenta Vladimira Putina vo filme Čarodejník z Kremľa (The Wizard of the Kremlin), ako informuje web Mediálne.sk.

Film aktuálne pripravuje francúzsky režisér Olivier Assayas a je adaptáciou rovnomenného románu taliansko-švajčiarskeho spisovateľa Giuliana da Empoliho. Kniha sa stala bestsellerom, získala Cenu Francúzskej akadémie a dokonca bola aj nominovaná na prestížnu Goncourtovu cenu.

Príbeh filmu sa odohráva v 90. rokoch minulého storočia, po rozpade Sovietskeho zväzu, a zameriava sa na postavu Vadima Baranova, umelca a televízneho producenta reality šou, ktorý sa neskôr stane poradcom Vladimira Putina.

Baranov, inšpirovaný skutočným Vladislavom Surkovom, bývalým poradcom ruského prezidenta, rozpráva o tajomstvách a mechanizmoch režimu, ktorý pomáhal budovať.

Putina si zahrá známy herec

Jude Law v rozhovore pre Deadline priznal, že herecká rola Putina bude pre neho veľká výzva, ktorú vníma ako náročný „Everest“, ktorý musí zdolať: „Takže som na úpätí, pozerám sa hore a premýšľam: Preboha, ako to urobím?“ uviedol herec, ktorý sa na túto úlohu pripravuje s veľkým rešpektom.

Okrem Judea Lawa sa vo filme objaví oscarová herečka Alicia Vikander, ako aj herci Zach Galifianakis a Tom Sturridge. Hlavnú postavu Baranova si zahrá americký herec Paul Dano.