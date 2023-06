„Microcheating“ je škaredý trend, ktorý ohrozuje vzťahy. Ak sa vám stalo toto, aj vy ste jeho obeťou

Každý má vo vzťahu hranice nastavené inak, nevera je ale niečo, čo dokáže odpustiť len málokto. Podľa odborníkov ale nevera nespočíva len v tom, mať sex s niekým iným ako iba vaším partnerom. Stretli ste sa už s pojmom „microcheating“?

Článok pokračuje pod videom ↓

Čo je to mikropodvádzanie?

Ako informuje web LADbible, v posledných rokoch sa v médiách hovorí o množstve trendov vo svete randenia, od béžových vlajok až po ghosting. Vo vašom vzťahovom slovníku by však nemal chýbať ani pojem „microcheating“, teda mikropodvádzanie. Pýtate sa, čo to je?

Podľa odborníkov ide o malé činy, ktoré naznačujú, že človek zameriava svoju fyzickú, ale aj mentálnu energiu na človeka, s ktorým nie je vo vzťahu napriek tomu, že má partnera. Web Relationship Therapy Center vysvetľuje, že mikropodvádzanie je menej zjavná forma podvádzania. Človek si ani nemusí uvedomovať, že ho práve vykonáva a že ním vážne poškodzuje vzťah so svojím partnerom.

Pri mikropodvádzaní zvyčajne nedochádza k telesnému styku medzi dvoma ľuďmi. Zahŕňa však flirtovanie s inou osobou (niekedy aj sexuálne narážky), zdieľanie súkromných žartíkov, schovávanie obrúčky a klamanie o tom, či je človek vo vzťahu resp. do akej miery je vzťah seriózny, ale aj prehnaný záujem o sociálne siete inej osoby. Ak si človek včas neuvedomí, že to, čo robí, je nesprávne, mikropodvádzanie sa veľmi ľahko môže zmeniť na neveru.

Prečo sa k nemu ľudia uchyľujú?

Prečo sa ľudia uchyľujú k mikropodvádzaniu? Podľa odborníkov za to môže nízke sebavedomie alebo vzrušenie z toho, že im niekto nový venuje pozornosť. Iní sa jednoducho nudia vo svojom súčasnom vzťahu. Faktorom môže byť aj nedostatok komunikácie a intimity vo vzťahu. Jedným z hlavných znamení mikropodvádzania je podľa odborníkov to, ak je váš partner neustále prilepený k mobilu, nenápadne sa usmieva na displej, no keď sa ho opýtate, nad čím sa usmieva, robí okolo toho tajnosti.

Samozrejme, priatelenie sa s osobou opačného pohlavia nemusí byť známkou mikropodvádzania, no v každom vzťahu je potrebné mať stanovené isté hranice. Ak máte pocit, že váš partner vás takpovediac „mikropodvádza“, zamyslite sa nad tým, čo negatívne pocity a podozrenia vyvoláva. Ak sa s partnerom pustíte do diskusie, obviňovanie vám nepomôže. Nebojte sa však otvorene hovoriť o tom, čo vás trápi a ako sa cítite.