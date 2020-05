Uplynulé týždne svetu ukázali, aké nápomocné a užitočné môžu byť moderné technológie počas mimoriadnej situácie. Na Slovensku však pandémia koronavírusu odhalila to, o čom sa v našej krajine dlhodobo hovorí. V modernizácii a digitalizácii zaostávame a teraz sme to pocítili na vlastnej koži. Napríklad v oblasti školstva.

Po zatvorení škôl všetkých stupňov od prvého ročníka až po univerzity vznikol na Slovensku rozsiahly problém so vzdelávaním. Nasledujúce týždne sa s ním pasovali učitelia, rodičia a v neposlednom rade samotní žiaci. Niektorí to zvládli lepšie, iní horšie, časť určite aj výborne. Michal Horný vytvoril online nástroj na vzdelávanie dávno pred pandémiou. Platforma vzdelavanie.digital inšpirovaná v mnohom zahraničnými úspešnými projektami, sa však na Slovensku rozbieha pomaly. Hovorí to veľa o stave našej krajiny a aj samotnej spoločnosti.

Pandémia koronavírusu so sebou priniesla mnoho bezprecedentných situácií. Okrem iného aj dôraz na dodržiavanie sociálneho dištancu. Do online priestoru sa prenieslo vzdelávanie, komunikácia s úradmi, dokonca aj všeobecní lekári diagnostikovali cez telefonické linky. Bolo na takúto situáciu Slovensko pripravené a čo uplynulé týždne ukázali o digitalizácii našej krajiny?

Nemusíme asi hovoriť o pripravenosti na koronavírus, na ten nebol pripravený nikto, nielen u nás. Aj keď krajiny, ktoré zažili predchádzajúce menšie epidémie už mali skúsenosť a v určitých oblastiach pripravené boli. Ale ani v najhorších snoch sa nám nesnívalo, že by sa jeden z tých holywoodskych filmov mohol stať realitou a mohla vypuknúť takáto celosvetová pandémia, ktorá ochromí v podstate všetko.

Hovorme ale o pripravenosti na fungovanie v dobe, kedy ľudia v online svete žijú. Jednoducho, digitalizácia je štandardom, ktorý momentálne ani zďaleka nespĺňame. A to v každej oblasti. Digitalizácia našej krajiny, ktorá podľa preinvestovaných financií prebehla v obrovskom rozsahu, je v podstate jedným veľkým prepadákom. Ospravedlňujem sa, ak niečo naozaj funguje, no hovorím iba z vlastnej skúsenosti.

Azda najzávažnejšie koronakríza v tomto ohľade zasiahla systém vzdelávania. Materské, základné, stredné aj vysoké školy ostali zatvorené a výučba sa presunula výlučne do online priestoru. Zvládlo naše školstvo podľa vášho názoru túto výzvu?

Nemyslím si, že by sa vzdelávanie presunulo výlučne do online priestoru, ale skôr každému domov na jedálenský stôl, kde sa učiteľmi stali rodičia. A práve to je ten problém a dôkaz o pripravenosti. Všetko ostalo na tom, aby rodičia naučili svoje deti učivo z jednotlivých predmetov. Lebo vo väčšine prípadov tvorila online komunikácia len zadávanie úloh, bola krátka, nedostatočná na nejakú zmysluplnú výuku. Čiže hovoriť o online vzdelávaní počas koronakrízy asi veľmi nemôžeme. Samozrejme, česť výnimkám. Ale aj tu platí, že skôr potvrdzujú pravidlo, ako nastolujú trend. A či to teda naše školstvo zvládlo? No poviem to asi takto – ľudia robili, čo vedeli a čo v danom momente boli schopní zrealizovať na to, aby aspoň aká-taká vzdialená “výuka” mohla byť zrealizovaná.

Vo svete existujú nástroje online vzdelávania, ktoré by dokázali zabezpečiť kvalitnú výučbu na celé mesiace vo všemožných oblastiach. Existuje na Slovensku projekt podobný Khan Academy či Udemy aspoň v rozmeroch zodpovedajúcim našej krajine?

Na Slovensku existuje mnoho projektov, ktoré prinášajú možnosti, ako sa k istým vedomostiam dostať. Niektoré sú špecializované na konkrétne oblasti, niektoré sa zameriavajú na výuku učiteľov, iné zasa prinášajú užitočné informácie do života pre mladých. Niektoré z nich sú platené, iné sú zdarma. Myslím však, že niečo tak komplexné, ako napr. Udemy u nás neexistuje. A práve túto medzeru chceme vyplniť.

Ešte počas minulého roka ste spustili vlastný projekt vzdelavanie.digital. Aká bola jeho hlavná myšlienka a pre koho je určený?

Áno, myšlienka pre vytvorenie môjho vlastného projektu vo mne vznikla práve počas absolvovania jedného z kurzov na Udemy. A ešte väčšmi ma k tomu podnietilo to, že mám malé deti. Rád by som, aby dostali vzdelanie, ktoré je adekvátne obdobiu, v ktorom ho získajú. Nehovorím, že to, čo sa učilo v dobe, keď som chodil do školy ja, je zlé. Ale je to neaktuálne. Či už samotný obsah, ale aj forma. Pri tom, aké možnosti nám dnešný svet ponúka, sú spôsob výuky a jeho obsah veľmi, povedal by som, zastaralé. Základnou myšlienkou teda bolo vytvoriť projekt, ktorý istým spôsobom podnieti malú revolúciu vo vzdelávaní a odstráni regionálne rozdiely v ňom. Jednoducho povedané – kvalitné vzdelanie by mali mať nárok získať všetci, nezávisle od toho, kde žijú, ktorú školu navštevujú alebo ako solventní sú ich rodičia.

Viem, že veta, ktorú teraz poviem je najhoršou, ktorú môže podnikateľ pri svojom projekte povedať, ale: Naša platforma je pre každého. Ako to myslím? Je určená pre každého učiteľa, profesora, lektora, odborníka v akejkoľvek oblasti, aby vytvorili a zdieľali svoje kurzy na našej platforme. Je určená pre školy, inštitúcie či firmy. Teda nie len pre učiteľov v rámci školského systému, ale pre akýchkoľvek odborníkov, ktorí môžu svoje vedomosti, skúsenosti a zručnosti posúvať ďalej. Taktiež na základe toho je určená aj všetkým, ktorí majú záujem vzdelávať sa v konkrétnej oblasti a nájdu daný kurz na našej platforme.

Je platforma pre užívateľov zadarmo? Ako vlastne funguje, čo od nej môže očakávať a získať učiteľ – alebo lektor a čo môže ponúknuť verejnosti?

Platforma ako-taká je pre každého užívateľa zadarmo. Každý si môže okamžite vytvoriť konto, či už učiteľské alebo študentské. Učitelia dokonca zadarmo môžu vytvárať svoje kurzy a zdieľať ich na našej platforme. Nebudeme od nich chcieť žiaden poplatok za publikovanie, či mesačné poplatky. Zaplatia až v momente, keď predajú svoj kurz a to vo forme podielu zo zisku z daného predaja. Študenti, samozrejme, okrem poplatku za zakúpenie kurzu neplatia taktiež za používanie našej platformy nič.

Učitelia, lektori či odborníci z rôznych oblastí u nás dostávajú priestor, v ktorom sa môžu kreatívne realizovať. Nedávame im žiadne prekážky, žiadne podmienky a je len na nich, akým spôsobom zrealizujú svoju výuku a ako zaujmú svojich študentov. Tu platí, že trh vyfiltruje kvalitu. Špeciálne pre učiteľov ponúkame niečo, čo ako keby načúva ich odvekým výčitkám voči štátu – že nie sú adekvátne ohodnotení za prácu, ktorú vykonávajú. U nás sa ukáže, ako kvalitnú výuku dokážu dať dohromady a hodnotiacim nebude štát, nebudem to ani ja, bude to koncový užívateľ – študent, ktorý si daný kurz zakúpi (alebo na základe referencií nezakúpi). Učiteľom, samozrejme, ponúkame okrem priestoru na hosting svojich veľkých videosúborov aj kompletný redakčný systém, ktorý obsahuje celú štruktúru kurzov, testy, rôzne druhy otázok, detailné nastavenia kurzov, ale aj monitoring študentov absolvujúcich kurz a detailné štatistiky. A čo je podstatné, aj kompletnú fakturáciu a správu platieb.

Pre študentov, resp. pre ľudí, ktorí hľadajú akúkoľvek oblasť, v ktorej sa chcú vzdelávať, postupným napĺňaním obsahu prinesieme, verím že nielen možnosť absolvovať kurz z danej problematiky, ale aj vybrať si medzi rôznymi kurzmi od rôznych autorov. Jednoducho sa budeme snažiť čo bude v našich silách vytvoriť virtuálny priestor vedomostí, kde si každý nájde to, čo potrebuje.

Dôležité je podotknúť, že neponúkame len e-learning platformu, ale kompletnú vzdelávaciu sociálnu sieť, ktorá má predstavovať podporu ku kurzom, ale aj vytvorenie komunity ľudí so spoločnými záujmami a vzdelávacími potrebami. Znamená to, že podobne ako na iných sociálnych sieťach, si tu vytvárajú užívatelia profily, spájajú sa s ostatnými užívateľmi, ale čo je hlavné, v rámci podpory kurzov vznikajú skupiny a diskusné fóra, ku ktorým majú prístup len konkrétni užívatelia na základe absolvovania kurzu či splnenia inej požadovanej podmienky.

Učitelia či lektori by si teda mohli prostredníctvom platformy vzdelavanie.digital dokonca slušne privyrobiť. Koľko trvá vytvorenie jedného kurzu, povedzme v rozsahu látky, ktorú možno prebrať počas bežnej vyučovacej hodiny?

Áno, ako som už vyššie spomenul, vytvára sa perfektná príležitosť pre učiteľov zvýšiť svoj príjem z činnosti, ktorej sa venujú. V zahraničí je bežné, že sa ľudia podobným spôsobom dokonca živia. Čo sa samotnej tvorby kurzu týka, neexistuje univerzálna odpoveď a naozaj by som nerád generalizoval. Záleží od spôsobu, ktorý konkrétny vyučujúci zvolí. Niektorí videokurz možno pojmú ako jednoduché komentovanie prezentácie, iní ho môžu na druhej strane poňať viac zložito – rôzne prelínanie výkladu, videí, ukážok, animácií a podobne. Čiže rozdiel v príprave, tvorbe, postprodukcii a publikácii takýchto kurzov bude markantný.

Avšak čo môžem s istotou povedať, je že videokurz si bude pravdepodobne vyžadovať tvorbu nového alebo úpravu už existujúceho obsahu výuky a tým bude náročnejší na prípravu. Taktiež samotná tvorba – nahrávanie videokurzu prebieha dlhšie, ako prezentácia pred triedou. A nakoniec je postprodukcia, pri ktorej v zásade platí, že ako precízni ste v prvých dvoch častiach, o to jednoduchšiu máte prácu v postprodukcii. Pridanie kurzu na našu platformu je potom už len mechanickou záležitosťou, v ktorej nasledujete sériu krokov, vďaka ktorým dáte kurzu konkrétnu podobu.

Spomínané fázy tvorby si pravdepodobne u časti učiteľov budú vyžadovať nadobudnutie nových zručností (napr. používanie softvéru na nahrávanie či postprodukciu videí). Rád by som však podotkol, že na to, aby ste začali s tvorbou kurzov nepotrebujete investovať do profesionálnych komponentov na nahrávanie či postprodukciu. Na nahrávanie výkladu či ukážok vám úplne postačí moderný smartfón, ktorý už má dnes takmer každý. Veľa z nich už dokáže aj videá špičkovej kvality. Ak Vám treba externý mikrofón, postačujúci zoženiete za pár desiatok eur. Softvér na nahrávanie obrazovky ako aj na postprodukciu videí existuje aj zdarma a vo vynikajúcej kvalite. Pre učiteľov sme o tomto vytvorili aj sumarizujúci článok na našom blogu.

V sumáre Vám teda príprava a tvorba kurzu zaberie viac, ako príprava a realizácia vyučovacej hodiny. Avšak túto prípravu vykonáte iba raz! A budete za ňu odmeňovaní opakovane, dá sa povedať nepretržite, počas existencie kurzu na platforme. A to je najväčšou prednosťou online výuky – vytvoríte kvalitný kurz, ktorý sa predáva neobmedzene a vy sa môžete zamerať na tvorbu ďalších.

Projekt ste spustili už na jeseň, doposiaľ ste ale veľký záujem zo strany verejnosti nezaregistrovali. Prečo nemajú slovenskí učitelia, lektori, tréneri vôľu využívať nové nástroje a online technológie a aké sú v tomto smere najväčšie prekážky?

Tých dôvodov vidím hneď niekoľko. Bohužiaľ, vo veľa prípadoch ľudia očakávajú instanté riešenie. Niečo, čo nielen budú môcť ihneď bez akéhokoľvek úsilia využívať, ale im to aj okamžite bude zarábať peniaze. Čiže, keď ľudia zistia, že budú musieť “zamakať” a ukázať zo seba to naj, že ich to bude stáť veľa úsilia a možno aj zopár investovaných eur, tak ich to odradí.

Ďalší dôvod súvisí s mentálnym nastavením, ktoré priamo súvisí s výchovou a vzdelaním tých, ktorí dnes vyučujú, ale aj celkovo ľudí u nás. Hovorím o neochote alebo skôr obave riskovať a pracovať pre budúci zisk. Ľudia chcú mať istotu – svoju, aj keď častokrát malú výplatu, ako riskovať to, že by z toho, čo robia, v budúcnosti mohli mať oveľa vyšší zisk. Poznáte to: “Lepší vrabec v hrsti, ako holub na streche.” Myslím ale, že v dnešnej dobe práve pribúda ľudí, ktorí majú to správne nastavenie, veria svojim schopnostiam a sú ochotní riskovať. Avšak stále je ich výrazná menšina.

Medzi ďalšie dôvody treba určite zaradiť aj fakt, že vytvoriť kurz v podobe, ako to určujeme my, je náročné a vyžaduje si to určité množstvo obetovaného času. Učitelia boli v tejto pandemickej situácii pod tlakom zrealizovať niečo okamžite. A to im my ponúknuť nevieme. Preto vôbec nie som v strese z toho, že pozvoľne pribúda počet učiteľov a konceptov kurzov. Od začiatku tohto projektu som si vedomý, že je to beh na dlhú trať a obsah bude pribúdať postupne.

Pandémia, ktorá zdá sa na Slovensku už odznela nemusí byť posledná. Hovorí sa o druhej vlne, aj o možnosti šírenia iného ochorenia v bližšej či vzdialenej budúcnosti. Myslíte si, že nástroje podobné platforme vzdelavanie.digital môžu byť riešením takýchto výnimočných udalostí a očakávate na Slovensku v tomto smere po aktuálnych skúsenostiach istý posun?

Ako som poznamenal na samotnom začiatku – nepripravujme sa na príchod „jednorožca“, pripravujme sa na život v dobe, ktorá prichádza. Online vzdelávanie nie je liekom na všetko vzdelanie, ale dokáže tvoriť nosnú časť vzdelávania. Áno, myslím si, že nastane istý posun smerom vpred. Len si nie som úplne istý, na koľko bude mať na tom zásluhu štát a na koľko to bude vďaka súkromnému sektoru. Platformy, akou je vzdelavanie.digital určite prispejú k priblíženiu sa jednotlivých oblastí smerom k modernej dobe a môžu tvoriť aj záchranu v prípade príchodu toho jednorožca. Napríklad naše rokovania so Slovenským futbalovým zväzom naznačujú, že si aj inštitúcie začínajú uvedomovať, že v dnešnej dobe sa bez online vzdelávania nepohnú a veľa vecí si tým uľahčia.

Aj takáto spolupráca je dôkazom, že naša platforma nie je určená len pre školský systém, ale môže predstavovať aj interný LMS (learning management system) pre akúkoľvek inštitúciu či firmu. Avšak mojím želaním je, aby platforma vzdelavanie.digital nebola považovaná za krízové riešenie, ale skôr za každodenné riešenie aj v bežnom živote. Interným cieľom do budúcnosti je, aby tak, ako si každý Američan pri otázke, kde zoženiem takú a takú vec, okamžite vybaví Amazon, tak si aj Slováci bažiaci po akýchkoľvek vedomostiach automaticky kliknú na vzdelavanie.digital.