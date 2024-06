Megaprojekt bude stáť takmer 5 miliárd eur: Najdlhší tunel svojho druhu ušetrí 38 minút, pod morom prepojí dve krajiny

Tunel Fehmarnbelt skráti čas cestovania medzi Škandináviou a strednou Európou. Bude najdlhší na svete svojho druhu.

Najdlhší tunel svojho druhu

Ako informuje web Euronews, Dánsko a Nemecko sú o krok bližšie k tomu, aby boli prepojené najdlhším podmorským železničným a cestným tunelom na svete. Dánsky kráľ Frederik X. v pondelok slávnostne otvoril prvú časť tunela pod Baltským morom. Merať bude 18 kilometrov. Spojí južné Dánsko so severným Nemeckom a prispeje k urýchleniu a ekologizácii dopravy. Tunel Fehmarnbelt, ktorého otvorenie sa predpokladá na rok 2029, skráti cestovanie zo 45 minút trajektom na 7 minút vlakom.

Spojí Roedby na dánskej strane s Puttgartenom v Nemecku, s následným cestným a železničným spojením do strednej Európy a severských krajín. Kráľ odhalil pamätnú tabuľu pri vstupe do prvého 217-metrového úseku tunela, ktorý bude ešte tento rok ponorený pod morské dno na dánskej strane. Zároveň vložil mincu do časovej schránky, ktorá obsahuje predmety darované tými, ktorí betónové prvky budovali.

Bude stáť takmer 5 miliárd

Predpokladá sa, že autá budú môcť vďaka novému tunelu prejsť Baltské more za 10 minút. K dispozícii budú štyri jazdné pruhy a vlaky to zvládnu už za spomínaných sedem minút. Konštrukčné práce boli na dánskej strane spustené ešte v júli 2022 a na nemeckej strane o rok neskôr.

Tunel bude pozostávať z 89 betónových prvkov, ktoré sa vyhotovujú v špeciálnom zariadení v Roedbyhavne na ostrove Lolland, ktoré je označované za najväčšie stavenisko v severnej Európe. V máji bola zhotovená prvá časť. Tunel bude stáť 4,8 miliardy eur a financuje ho Dánsko. O výške mýta sa rozhodne až neskôr. V posledných rokoch Dánsko stihlo vybudovať cestné a železničné spojenia so susedným Švédskom a medzi dvoma veľkými dánskymi ostrovmi.